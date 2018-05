CASTROLIBERO - Sono tre le liste presentate a Castrolibero dove il 10 giugno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale. La prossima competizione elettorale vedrà la sfida tra il sindaco uscente Giovanni Greco con altri due aspiranti primi cittadini: si tratta di Michaela Anselmo, a capo di una lista certificata del Movimento Cinque Stelle, e Francesco Calvelli candidato a sindaco della lista civica “Progetto Comune”. Iniziamo da questi ultimi: a sostegno di Calvelli, di professione avvocato, molti volti nuovi della politica locale eccezion fatta per Aldo Figliuzzi, già assessore e vice sindaco di Orlandino Greco e da sempre vicino alla famiglia Gentile e che nella legislatura in scadenza è stato all'opposizione.

«Nessun potentato, nessuna regia occulta, la politica dei complotti non ci appartiene – ha scritto nelle ultime ore Francesco Calvelli su Facebook - siamo liberi e determinati, consapevoli del ruolo di grande responsabilità che ogni incarico amministrativo impone, dal ruolo di singolo consigliere a quello di primo cittadino. Noi ci crediamo e ci impegneremo fino in fondo. Per restituire alla politica la sua dignità, partendo da Castrolibero. Perchè non c'è niente di più straordinario e rivoluzionario della "normalità" in questi tempi difficili».

Sul fronte M5S Michaela Anselmo, a soli 28 anni, lancia la sua sfida: «Siamo pronti a difendere gli interessi dei cittadini dall'interno della casa comunale – ha dichiarato - il nostro programma è il nostro punto di forza, saremo presenti capillarmente su tutto il territorio per illustrarlo ai cittadini. Non ci lasceremo scoraggiare dai signori della politica locale, il vento del cambiamento soffierà forte anche a Castrolibero» dove per la prima volta, alle amministrative, è presente il simbolo pentastellato.

Nella lista i candidati sono dieci e, in linea con le indicazioni del movimento, nessuno di essi ha mai rivestito ruoli nella politica castroliberese. Nessuna sorpresa, infine, per quanto riguarda Rinascita civica, la cui lista, ufficiosamente, era già nota da tempo. Orlandino Greco, leader indiscusso, chiederà nuovamente il consenso elettorale per sedere in consiglio comunale. Molte le conferme, qualche novità (c'è Chiara Fabiano Pagliuso, figlia dell'ex presidente del Cosenza), qualche rientro (Francesco Rovere, assessore due legislature fa), nessuno invece tra gli assessori uscenti (come Sabrina Pacenza, oltre 900 voti cinque anni addietro).

COSI’ NEL 2013. Cinque anni fa Rinascita Civica si impose ottenendo il 51.05% dei voti (3403 preferenze, oltre 1300 delle quali solo per Orlandino Greco). Le liste allora furono quattro. Arrivò seconda la lista “Nuovi Orizzonti” guidata dal candidato sindaco Ninni Urso che si fermò però al 37.34% delle preferenze (i voti furono 2489). Rimasero fuori dal Consiglio perchè non ottennero il quorum le liste “Insieme per Castrolibero” (candidato a sindaco Francesco Manna, 586 voti, pari al 8.79%) e “Progetto Castrolibero” (candidato a sindaco Francesco Bilotta, 187 voti pari al 2.8%).

LE LISTE

Rinascita civica

Candidato a sindaco: Giovanni Greco

1. Greco Orlandino 2. Gangi Angelo 3. Nudo Enrico 4. Rovere Francesco 5. Serra Francesco 6. Porcaro Marco 7. Capitano Fausto 8. Pagliuso Chiara 9. Primicerio Bruna 10. Buono Annamaria 11. Perrotti Nicoletta 12. Ricchio Raffaella

Movimento Cinque Stelle

Candidato a sindaco: Michaela Anselmo

1. Susanna Camoli 2. Marco Viscardi 3. Maria Grazia Pugliese 4. Ilio Perri 5. Ornella Polillo 6. Francesca Vena 7. Francesco Magnelli 8. Ebrahim Zainalzadeh 9. Anna Maria Cozza 10. Luca Perrone

Castrolibero Progetto Comune

Candidato a sindaco: Francesco Calvelli 1. Marco Amantea 2. Angelo Gabriele Biasone 3. Palma Cannataro 4. Roberto Cundari 5. Simona De Carlo 6. Aldo Figliuzzi 7. Vania Gallo 8. Paolo Greco 9. Valentino Infusino 10. Anna Giulia Mannarino 11. Fabio Parise 12. Nadia Rende.