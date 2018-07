CATANZARO – Sono 1.366 le assunzioni autorizzate dal commissario ad acta Massimo Scura per rimpolpare gli scarni organici degli enti del servizio sanitario regionale. Il dca 154 arriva dopo settimane di serrate trattative con le singole aziende e limature telefoniche fatte all’ultimo minuto. Non tutti sono innesti aggiuntivi, anzi molte sono il frutto di stabilizzazioni e applicazione del turnover per il personale che andrà in pensione. Il decreto, pur se tramesso al dipartimento di Tutela della Salute, non è stato controfirmato dal dirigente generale Bruno Zito, anche se non risulterebbero particolari contrasti. L’incremento di spesa a carico del servizio sanitario sarà di 18 milioni e 885 mila, una volta a regime.

L’ASP DI COSENZA – Potrà contare su 205 unità. Presso il presidio di Cetraro/Paola è sbloccata la casella della direzione del presidio con 10 medici, 2 tecnici radiologia e 2 di laboratorio. A Rossano/Corigliano arriveranno 1 direttore di cardiologia, 9 medici, 1 biologo, 1 tecnico di radiologia e 2 di laboratorio. 2 medici, invece, per Acri. 3 primari sono pronti per il presidio spoke di Castrovillari insieme a 9 medici, 2 biologi e 3 tecnici di laboratorio e 1 radiologo. Per Rossano/Trebisacce e Cariati il decreto ha stanziato 4 medici (nefrologia e dialisi). Stesso numero di medici sarà suddiviso fra le case della salute di Cariati, Lungro e San Marco Argentano. A questa compagine si sommano 16 unità al dipartimento prevenzione, 17 figure nei vari distretti, 90 infermieri, 3 per il centro di salute mentale, 12 amministrativi, 6 psichiatri e altre 5 figure.

L’ASP DI REGGIO – Fa la parte del leone con un totale di 308 unità. Per l’assistenza territoriale sono previste 38 figure (fra cui il direttore del Suem 118). Al presidio di Locri sono stati autorizzati 10 medici e altre 5 figure non mediche, mentre a Gioia Tauro 5 dipendenti. A Polistena 2 biologi e 3 medici; 6 a Melito Porto Salvo (con un medico). Il quadro è completato dalla carica di 70 amministrativi, 91 infermieri e 53 Oss.15 unità andranno al dipartimento prevenzione, 3 al distretto tirrenica e 5 sono destinati ai centri di salute mentale.

L’ASP DI CATANZARO – Sono 155 assunzioni. Nel presidio di Lamezia 19 medici, 1 biologo, 2 ortottisti, 2 ostetriche e 4 tecnici (3 laboratorio). A Soverato 6 medici (fra cui uno per Ortopedia), 1 biologo e 1 tecnico di laboratorio. A Soveria Mannelli 3 medici e 2 tecnici. Fra le altre autorizzazioni ci sono 42 infermieri e 34 Oss.

L’ASP DI VIBO VALENTIA – Il totale è di 138 assunzioni. Ci sono 11 medici per il presidio di Jazzolino, 1 biologo e altre 7 figure sanitarie e tecniche di radiologia e di laboratorio. A Tropea, invece, 6 medici mentre 3 a Serra San Bruno. Ci sono poi 13 unità per l’assistenza territoriale, 4 per il dipartimento prevenzione. Chiudono il cerchio 30 amministrativi, 27 infermieri e 13 Oss.

L’ASP DI CROTONE – La sommatoria arriva a 168. Per il presidio ospedaliero, oltre al direttore di anestesia e rianimazione, fra le diverse figure autorizzate si segnalano una decina di medici, 20 oss e 2 tecnici di radiologia. 11 sono le autorizzazioni per assistenza territoriale e 5 al dipartimento di prevenzione fra cui due direttori medici (igiene e sanità, medicina del lavoro). Gli infermieri sono 28, 14 gli amministrativi e ben 29 unità nei servizi informatici.

GLI OSPEDALI – L’Annunziata di Cosenza avrà 81 unità. 30 medici (fra cui due per il pronto soccorso e 4 in anestesia e rianimazione) da aggiungere a 3 biologi. Ci sono pure 3 amministrativi 35 infermieri e 2 Oss. Al Riuniti di Reggio la somma arriva a 96. I 36 medici, fra cui otto per il reparto di ostetricia e ginecologia (di cui 3 a tempo determinato), saranno scortati da 30 Oss 5 infermieri. Per il Policlinico di Mater Domini di Catanzaro 113 innesti, fra in cui prevalgono 49 infermieri e 34 Oss. Oltre a 28 medici anche un tecnico di laboratorio. Il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ne avrà in totale 102. 20 Oss, 15 infermieri accompagnano una quarantina di medici (4 chirurgia plastica). Infine, spazio per 2 biologi per il nuovo centro trasfusionale.