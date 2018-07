REGGIO CALABRIA - Scricchiola la maggioranza di centrosinistra che guida la Regione Calabria e il presidente Mario Oliverio respinge ogni tentativo di "gettare merda e fango con giudizi superficiali e frettolosi".

Parole durissime, dunque, in una seduta del Consiglio regionale segnato dalla decisione del vicepresidente del Consiglio regionale, Enzo Ciconte, e del consigliere regionale Carlo Guccione di autosospendersi dal gruppo del Pd.

Intervenendo in apertura dell'odierna seduta dell'assemblea calabrese, Ciconte ha affermato: "La mia decisione di autosospendermi dal gruppo del Pd è conseguente a una dettagliata analisi e a un malessere imperante, come già anticipato anche dal consigliere regionale Domenico Bevacqua, perché il gruppo del Pd difetta di organizzazione strategia interna e analisi delle condizioni della Calabria. Mi sarei aspettato - ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio regionale - una discussione franca e serena nel gruppo e nella maggioranza, ma purtroppo questo non è avvenuto".

Secondo Ciconte "in Calabria c'è una grave stagnazione, per uscire dalla quale non c'è più molto tempo a disposizione. Nonostante l'impegno personale del presidente della Giunta ci sono tanti problemi e chi ha la responsabilità della guida deve condurre nave in porto sicuro e non farla infrangere su scogli. Con buona dosa di umiltà ritengo che si possa rimediare cercando le ragioni di unità e non di divisione, auspico - ha proseguito Ciconte - al più presto una riunione di maggioranza per affrontare i problemi, in modo che si possa iniziare un altro percorso, altrimenti non voglio essere annoverato tra chi ha segnato il fallimento di questa stagione politica".

A sua volta Guccione ha parlato di "punto di rottura di questa maggioranza e del Pd. Più volte ho sollecitato una riflessione ma - ha aggiunto - sono rimasto inascoltato. C'è uno tsunami e ancora qualcuno non se ne è reso conto. Sulla sanità, a esempio, siamo punto e daccapo - ha spiegato Guccione - dopo l'annuncio del presidente della Regione di incatenarsi. E poi vogliamo parlare del Piano per il lavoro e della riforma delle politiche sociali, fermi da anni? Sono questioni che meriterebbero l'apertura di una discussione. In ogni caso anche io - ha concluso Guccione - non voglio essere tra i responsabili di un fallimento annunciato".

Dura la replica del presidente Oliverio: "Una valutazione sui fallimenti o presunti tali merita una riunione ad hoc del consiglio regionale, chiedo anzi che si dedichi una seduta ad hoc del Consiglio regionale sulla base di una relazione del presidente, in modo che l'aula possa discutere nel merito e alla possa determinarsi".

"Ognuno - ha proseguito Oliverio - è libero di determinarsi e fare le proprie scelte, ovviamente in rapporto alle responsabilità che ognuno ha davanti ai calabresi. Se c'è una valutazione di fallimento e su questa valutazione di fallimento c'è un maggioranza, si ha il dovere di chiudere la stagione del fallimento, non si puo' scimmiottare perché questa è la politica bocciata dai calabresi. Attenti a giocare con il fuoco e a giocare in modo superficiale. Io non ho alcuna preoccupazione personale sul futuro, per capirci: se a 15 mesi dalla scadenza elettorale - ha osservato il presidente della Regione - c'è un'ansia per mettere una bandierina più avanti nella rincorsa a prendere le distanze da una situazione più complessa, è meglio chiudere subito. Lo dico senza alterigia ma con grande serenità e con grande consapevolezza perché il danno più grave che si può fare - ha rilevato Oliverio - è fare la rincorsa, in questo scorcio di legislatura, a chi più può gettare merda e fango con giudizi superficiali e frettolosi. E ce ne sono di grilli parlanti, animati da superficialità, e ci sono al di là degli schieramenti".

Nel suo lungo intervento, Oliverio ha poi osservato: "Rivendico il valore di questa esperienza di governo, lo diranno i fatti e la storia di come questa esperienza sta invertendo le tendenze negative in Calabria. Qui c'è una crisi che non è del Pd ma del sistema politico, giunto ormai al capolinea. Nel voto del 4 marzo non ha perso solo il Pd, ma si è chiusa una stagione politica, ma ancora ci si attarda a fare gli azzeccagarbugli e lo scaricabarile. Non abbiamo capito nulla, e mi ci metto anche io. E' grave errore pensare che il presidente della Regione si condiziona con le sfide, le sfide le rimando al mittente, chiunque le lanci. Il mio - ha proseguito il presidente della Regione - è mandato di servizio: se questo servizio è al capolinea perché il sostegno mi viene ritirato, non è la fine del mondo, si ridà la parola agli elettori, a novembre o febbraio: basta solo deciderlo, l'aula è sovrana. Da parte mia - ha rimarcato Oliverio - non ci sarà assolutamente la preoccupazione di rincorrere questo o quello, perché non mi appartiene questo modo di procedere. Sarò un animale strano in una foresta che la pensa diversamente, ma ritengo che agire con vecchie logiche significa alimentare una deriva che presenterà il conto".

Oliverio ha quindi concluso: "Non ci sono le condizioni per andare avanti? Benissimo, ma si devono verificare, lo deve accertare una maggioranza, non basta che lo dicano Gallo o Guccione. Nel momento in cui queste condizioni si realizzeranno e se ne prenderà atto con atti formali non esiterò un minuto, e non farò finta di intavolare trattative e tavoli, ma finiamola con questa pantomima".