CATANZARO - «Tutto si può dire del governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, tranne che non sia una persona molto generosa. Con i soldi altrui, quelli pubblici». Così tutti i Portavoce calabresi del Movimento 5 Stelle sull’affidamento alla società Hdrà dei servizi relativi all’acquisizione degli spazi e l’organizzazione di una serata di gala all’interno del Festival dei Due Mondi di Spoleto per un costo totale di 100.040 rientranti nel Pac 2014/2020 così come riportato nel Burc 88 del 20 agosto.

«Altrimenti non si spiegherebbe come il nostro eroe possa permettersi, in questi tempi di vacche magre, di spendere la “modica” cifra di 100 mila euro per pubblicizzare il brand Calabria al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dello scorso luglio – continuano gli eletti -. Una spesa monstre di danaro pubblico che, seppur legittima, solleva più di un interrogativo in termini di opportunità d’investimento».

«A Oliverio non viene il dubbio che il brand, l’immagine di un territorio si costruisca e si possa promuovere diversamente, garantendo, per esempio, una sanità efficiente, un’istruzione all’avanguardia, un welfare decente e in ultimo ma non per ultimo un turismo con depuratori funzionanti e una viabilità “normale”?».

«La verità è che il governatore Oliverio e i suoi avidi cortigiani, sanno benissimo che il loro tempo sta per scadere, quindi provano a percorrere tutte le strade possibili (anche dilapidando risorse pubbliche a casaccio) pur di restare in vita, aggrappati alla poltrona. A loro si accoda in queste ore l’europarlamentare napoletano di Forza Italia Fulvio Martusciello, in cerca di consensi in terra calabra in vista delle prossime elezioni europee e che si scandalizza, solo ora, di come da queste parti vengano sperperati i fondi europei. Chissà dov’era in questi anni, quando il Movimento 5 Stelle denunciava in tutte le sedi europee e nazionali le criticità legate alla spesa dei fondi comunitari. E mentre lui auspica il “commissariamento” della Regione, i suoi compagni di partito seduti all’opposizione nel Consiglio regionale calabrese, nulla hanno inteso dire sulla vicenda. Questi sono gli ultimi colpi di coda di un sistema al tramonto –concludono i pentastellati-, che presto spazzeremo via per far posto a un “fresco profumo di libertà” che ci consentirà di guardare al futuro con occhi più fiduciosi e sereni».

Sulla vicenda è intervenuto anche Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia: «La regione Calabria va commissariata e per questa ragione abbiamo presentato una interrogazione urgente al commissario Cretu. Dal bollettino della regione del 30 agosto emerge infatti un affidamento diretto a una società romana per organizzare una cena con uno chef stellato a Spoleto al Festival dei due mondi. Risorse che l’Europa aveva destinato al turismo della Calabria e che sono state digerite in una sola sera. E’ chiaro che prima si chiude questa esperienza di governo meglio staranno i calabresi».

La replica

Il Dipartimento Turismo della Regione ha respinto le accuse e la ricostruzione delle forze di opposizione, affermando: "La banalizzazione con cui si descrive la partecipazione della Regione Calabria ad uno degli eventi storici tra i più qualificati a livello nazionale ed internazionale evidenzia una critica carica di strumentalità che rischia di distorcere e stravolgere la realtà dei fatti. Ridurre la presenza della Regione Calabria ad una cena di una serata di gala e contestualmente omettere di valutare l'efficacia delle iniziative di cui la Calabria è stata protagonista nell'ambito dello svolgimento del Festival della durata di 15 giorni è una oggettiva forzatura. La Calabria, infatti, è stata presente al festival di Spoleto attraverso molteplici attività che, oltretutto, attestano la congruità dell'investimento rispetto agli obiettivi di promozione turistica da perseguire. Quest'anno si è svolta la 61a edizione del Festival dei Due Mondi e la Calabria è presente per la prima volta, ma non è stata l'unica Regione a partecipare. Sono numerose, anche nelle precedenti edizioni - prosegue la nota - le Regioni che hanno inteso utilizzare l'evento di Spoleto per promuovere la propria immagine turistica. Intanto, è da precisare che la cena a cui polemicamente si è fatto riferimento è stata una iniziativa di indiscusso successo ed una forma assai efficace di promozione dei prodotti tipici locali. La degustazione delle eccellenze enogastronomiche, assurte a fattore identitario, coniugata alla narrazione di momenti culturali, relativi alle tradizioni ed alla storia della Calabria, sono state oggetto di forte attrazione e interesse per una vasta e qualificata platea di giornalisti, opinion leaders, esperti del mondo della comunicazione e dello spettacolo, rappresentanti della intellettualita' italiana. Essere presente al Festival dei Due Mondi di Spoleto rappresenta senza tema di smentita una manifestazione d'eccellenza volta a celebrare l'arte in tutte le sue forme".