REGGIO CALABRIA - «Reggio Calabria è la più grande città della Calabria e merita di riconquistare il ruolo che le spetta». Lo ha detto il Presidente della Regione, Mario Oliverio, nel corso del suo intervento all’incontro conclusivo della tre giorni denominata «S'intesi, il villaggio delle idee per una città che cambia». Una manifestazione, è scritto in una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale, che ha registrato un notevole afflusso di cittadini e che è servita a fare il punto sul «lavoro» svolto dall’amministrazione comunale in questi anni.

«Quando nel 2014 Giuseppe Falcomatà fu eletto sindaco - ha detto Oliverio - questa città era letteralmente in ginocchio, sia dal punto di vista amministrativo che morale. Chi tenta di rimuovere questo dato vorrebbe far dimenticare la verità ai cittadini. Falcomatà e la sua giunta in questi quattro anni hanno fatto il lavoro delle formiche, intervenendo a 360 gradi su problematiche che, per troppo tempo, erano state messe nella marginalità e nel dimenticatoio. A prevalere era l’effimero e non le condizioni di vita reale della città e dei cittadini. E' davvero paradossale che oggi i responsabili di quella situazione, i carnefici si rappresentino come vittime. Questioni strutturali di grande importanza sono state affrontate e risolte. Prima fra tutte l’approvvigionamento idrico. Erano 40 anni che non si metteva mano alla diga del Menta. Nel 2015 andammo sul Menta insieme al sindaco per fare un sopralluogo e trovammo una situazione desolante, con un cantiere chiuso dal 2010... Abbiamo convocato immediatamente una riunione, abbiamo chiesto una relazione dettagliata da cui emerse che per completare l'opera erano necessari 25 milioni di euro. Abbiamo individuato e messo a disposizione le risorse necessarie per avviare i lavori che abbiamo costantemente monitorato... Oggi - continua Oliverio - l’acqua è alle porte della città e posso dire, dopo aver sentito il direttore dell’Asp, che entro il mese di settembre, l’acqua arriverà nelle case dei reggini".