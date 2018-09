LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Una visita importante quella del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, oggi in Calabria. Una visita in cui, oltre a ribadire l'importanza della Calabria nel sistema produttivo agricolo («La Calabria è l'essenza stessa del mio ministero»), il ministro Centinaio ha inteso porre seri paletti riguardo le polemiche che negli ultimi giorni si sono generate attorno alla legge sul caporalato.

«Da italiano - ha chiarito Centinaio - ho sempre detto che non voglio vivere in uno Stato dove ci sono gli schiavi, quindi farò di tutto per far sì che non ci siano, né in agricoltura né in altri settori».

Rispetto, poi, alla normativa già esistente Centinaio ha aggiunto che «se c'è una legge va rispettata. In provincia di Foggia su 33mila aziende agricole solo 4mila hanno aderito al registro delle imprese contro il caporalato, quindi c'è qualcosa che non va o nella legge o nella testa di chi opera nel settore dell’agricoltura. Pensate anche che il caporalato serve a qualcuno, ma non al sistema Italia. In Australia c'è un nostro competitor che si occupa di pomodori che sta facendo pubblicità progresso dicendo di non comprare i prodotti italiani perché non sono etici, perché vengo raccolti dagli schiavi. Questo fa male a tutta l’agricoltura italiana».

Molta attenzione, poi, il ministro l'ha riservata al problema dei pagamenti della pubblica amministrazione in ritardo: «Pensate che ci sono pagamenti bloccati dal 2015. Tutto questo perché lo stato italiano è bravo a incassare velocemente le tasse, ma è un cattivo pagatore e non posso far si che il mio ministero sia il re dei cattivi pagatori».

Per quanto concerne Agea, l'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura, Centinaio ha puntualizzato: «Credo che il problema Agea sia il problema principale per l’agricoltura italiana. Da quando mi sono insediato ho detto che la risoluzione di questa problematica è all’ordine del giorno e abbiamo istituito una commissione di tecnici specializzati inerenti le ristrutturazioni aziendali, per capire se Agea è in grado di dare la risposta che meritano gli agricoltori italiani. In queste settimane abbiamo iniziato i pagamenti per quanto riguarda la parte delle assicurazioni».