CATANZARO – Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro da quasi un ventennio, si candiderà a fine ottobre alla presidenza della sua provincia. (LEGGI LA NOTIZIA) Egli ha costruito un laboratorio politico in un momento nel quale la confusione regna sovrana. È riuscito a ricompattare il centrodestra, dai centristi ai sovranisti passando dai vecchi azzurri e dai nuovi naufraghi. Forse Abramo non lo sa ma con questa operazione potrebbe anticipare il disegno segreto di Berlusconi come ha spiegato su “La Stampa” il notista politico Ugo Magri. Secondo il quale l’ex Cavaliere (che ha smentito) mirerebbe a fondare il partito unico del centrodestra “affidandolo”, chiavi in mano, a Matteo Salvini, l’unico che è in grado di difendergli le concessioni televisive. E, quindi, via libera a Marcello Foa alla presidenza della Rai.

Le prossime provinciali sono le prove generali degli appuntamenti elettorali del 2019, europee e regionali in sequenza. Tutti dicono che è troppo presto per avventurarsi a decodificare sin da adesso scenari complicati e soggetti a mutamenti repentini. Vero. Intanto, però, è in atto la scomposizione e la ricomposizione degli schieramenti così come si sono andati formando in un non lontano passato. L’elemento più evidente è dato dal definitivo sfaldamento dall’ex area Alfano-Lorenzin, le cui truppe, soprattutto in Calabria, alla spicciolata, si stanno accasando nelle varie anime del centrodestra.

In particolare stanno entrando nell’orbita di Salvini. O direttamente o indirettamente attraverso l’adesione ai sovranisti di Alemanno che ha fatto visita a Vibo Valentia dove sei consiglieri comunali si appresterebbero a salire sul nuovo carro.

E sempre da Vibo Valentia arriva l’attacco del senatore Giuseppe Mangialavori al governatore Oliverio, invitandolo a togliere il disturbo: «Mi sento dunque umanamente in obbligo di rivolgere un invito al presidente della Regione: si rassegni, si faccia da parte. Solo così potrà evitare una pessima figura nelle urne. La Calabria ha capito la portata della sua esperienza amministrativa e ha già deciso da tempo di voltare definitivamente pagina». Vuole prendere il suo posto?

Nel frattempo anche l’Udc si ricolloca nell’alveo del centrodestra. Il segretario regionale, Franco Talarico, ha radunato le truppe a Feroleto Antico arruolando l’ex forzista Luigi Fedele che diventa vice segretario regionale. Nel corso dell’incontro sono stati nominati i nuovi coordinatori provinciali di Cosenza che sono Peppino Bitonti e Piero Lucisano, mentre Antonio Scuticchio (ex assessore della prima giunta Costa di Vibo) è il nuovo responsabile per l’Ambiente.

Talarico aggiunge: «A Vibo Valentia stiamo lavorando su un nostro candidato Marco Martino, segretario nazionale dei giovani e sindaco di Capistrano».

Le carte si stanno vorticosamente mischiando anche a Reggio Calabria. Nella città metropolitana c’è in atto una querelle tra Nino Foti e l’emergente Francesco Cannizzaro per indicare e benedire la candidatura a sindaco. Chi, al momento, sembra fuori gioco è il Pd dove a Catanzaro è materialmente scomparso mentre a Reggio Calabria è in grande affanno.

In Calabria per la segreteria regionale, quando si farà, non ci sono candidati. Ma i rumors fanno i nomi di Demetrio Battaglia che sarebbe sostenuto dai renziani e di Brunello Censore che godrebbe della simpatia di tanti anti-renziani. Non tutti.