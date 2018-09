COSENZA - La vicenda del bando periferie è solo un bluff. Questo, almeno, è quello che dicono quattro parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle: Giuseppe d’Ippolito, Paolo Parentela, Bianca Laura Granato e Francesco Sapia.

LEGGI LA NOTIZIA SUL TAGLIO DEL BANDO PERIFERIE

DA 103 MILIONI PER LA CALABRIA

Sarebbe un bluff per due precisi ordini di motivi.

Il primo è che le risorse non erano sufficienti a coprire tutti i progetti presentati. Il secondo è un presunto profilo di illegittimità costituzionale della norma varata dal Governo Gentiloni.

Secondo i pentastellati l’accordo è stato siglato direttamente tra Gentiloni e i primi cittadini, senza passare dalla Conferenza unificata che unisce Stato, Regioni e Comuni. Da qui la scelta di modificare il bando periferie che non è affatto un colpo di spugna, dicono i nostri parlamentari in una nota in replica alle dichiarazioni del deputato Pd, Antonio Viscomi.

«Al collega Viscomi - proseguono i 5stelle - sarà sfuggito che per la questione delle periferie l'esponente del Pd Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, ha dichiarato testualmente che “i fondi sono tutti salvi”, così smentendo le bufale dei suoi compagni di partito».

«Il bando per le periferie - spiegano i parlamentari - era stato finanziato dal precedente governo di centrosinistra per metà dell'importo complessivo. A riguardo molti progetti presentati devono ancora essere valutati, per cui i fondi non sarebbero stati spesi in tempi brevi. Percio' li abbiamo messi a disposizione da subito a tutti i comuni che abbiano un avanzo di amministrazione».

«Nel frattempo - continuano - abbiamo garantito i 500 milioni necessari al finanziamento dei 24 progetti del bando periferie già approvati. Per quanto riguarda gli altri 96 progetti, per 1,6 miliardi totali, quelli esecutivi verranno finanziati tramite una norma specifica, mentre gli altri saranno attentamente monitorati nei prossimi mesi. I fondi per questi ultimi, pari a 800 milioni - concludono i pentastellati calabresi - verranno recuperati tramite la convocazione della Conferenza unificata che unisce Stato, Regioni e Comuni, nella quale verrà superata anche l'incostituzionalità della legge precedente che aveva dato il via al bando per le periferie sotto il governo Renzi».

In realtà per onor di cronaca va aggiunto che De Caro, nella sua qualità di presidente dell’Anci, aveva fatto un passo indietro sul punto. «Solo due giorni fa il presidente del Consiglio Conte si è impegnato personalmente con i sindaci, durante un incontro istituzionale durato tre ore, a rifinanziare i progetti di riqualificazione delle periferie recentemente affossati al Senato. Oggi dispiace ascoltare il vicepresidente del Consiglio Salvini definire quei progetti “disegnini su fogli di carta fatti per gli amici degli amici”».

Lo afferma in una nota il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «A questo punto, ricordando al ministro Salvini che gli “amici degli amici” di cui parla provengono da ogni parte politica, da presidente dell'Anci e da cittadino, mi chiedo: noi sindaci in questo Paese, possiamo fidarci della parola del presidente del Consiglio, o vale più quella del suo vice? Attendo di conoscere la risposta - aggiunge -. E insieme a me la attendono i sindaci che hanno perso i fondi e milioni di cittadini delle periferie italiane a cui quei 326 progetti (parchi, strade, piazze, giardini, impianti sportivi) migliorerebbero la vita».

Proprio per costringere il governo ad un impegno più stringente, Antonio Viscomi aveva presentato giovedì notte un ordine del giorno 131 intendo chiedere al governo di assumere formalmente l’impegno di erogare l’intero importo per il finanziamento dei progetti relativi al bando periferie dei comuni di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e del progetto unitario ed integrato relativo alla Città metropolitana di Reggio Calabria. L’ordine del giorno è stato respinto dalla maggioranza di governo ieri mattina. Hanno votato a favore i deputati del PD, di LeU, di FI e di FdI.

«Hanno votato contro - ha scritto Viscomi sui social - l’approvazione dell’ordine del giorno i deputati della Lega e di M5S, anche quelli calabresi, anche quelli eletti dai cittadini di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e dei molti comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Purtroppo».

Adesso il provvedimento deve passare all’approvazione del Senato e anche lì il Pd annuncia una battaglia parlamentare per costringere il Governo ad impegni certi.