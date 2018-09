Alemanno in visita alla tendopoli dei migranti di San Ferdinando: «Non si possono accogliere altri migranti senza risolvere questi problemi»

SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) - L'ex sindaco di Roma e segretario nazionale del Movimento per la Sovranità, Gianni Alemanno, ha fatto visita alla tendopoli di San Ferdinando che ospita un gran numero di migranti. «San Ferdinando - ha dichiarato l'esponente politico - e quest’area sono luoghi aggravati da fattori negativi che fanno perdere sovranità e legalità. Le presenze di tendopoli e baraccopoli dimostrano che qui ci sono persone non integrate che vivono nella illegalità. Situazioni che dimostrano come non si possano accogliere altri immigrati se prima non vengono risolti questi problemi».

Per l'ex sindaco di Roma «i migranti clandestini devono essere espulsi e coloro che hanno un lavoro precario e sfruttato devono essere messi nelle condizioni di lavorare e spendere in Italia contribuendo alla crescita dell’economia locale».

Alemanno è stato accolto a San Ferdinando da Carmela Logiacco, rappresentante locale del movimento, e da Fausto Siclari, commissario provinciale di Reggio Calabria.

Rispetto allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro, poi, Alemanno ha chiesto «al Governo del cambiamento di concretizzare l’avvio della Zes, un’opportunità per il porto di Gioia Tauro e per un territorio che versa in condizioni drammatiche».

Verso le elezioni regionali 2019

Rispetto alle elezioni regionali del 2019, Alemanno ha chiarito: «Noi siamo pronti a proporre una nostra candidatura alla coalizione di centrodestra in vista delle prossime regionali in Calabria». «Alla coalizione - ha aggiunto Alemanno - chiediamo di convocare un tavolo per trovare soluzioni comuni e rilanciare questa regione che l’attuale Giunta di centrosinistra ha azzerato».