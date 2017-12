COSENZA - Si chiama "Come guadagnare da un sito internet" ed è un evento di formazione organizzato da "La Legge per Tutti" ed a cui parteciperanno i maggiori esponenti della new economy. L'appuntamento è a Cosenza per il prossimo 6 aprile. Tra gli ospiti previsti Salvatore Aranzulla, Jacopo Gerini (direttore commerciale di Clickio) e esponenti di Starbytes più ovviamente Angelo Greco e Paolo Florio, rispettivamente fondatore e socio di Laleggepertutti.it, portale tra i più importanti d'Italia in ambito giuridico e realizzato completamente a Cosenza.

VIDEO - ANGELO GRECO PRESENTA L'INIZIATIVA

Si partirà dalle 14,15 (QUESTO IL PROGRAMMA) per un corso indirizzato a chi vuol creare un sito editoriale "da zero” e guadagnare attraverso i ricavi pubblicitari oppure a chi ha già un sito e vuol migliorarne la visibilità. La formazione è diretta anche ai professionisti che intendono aumentare la propria clientela tramite il web. Verranno forniti gli strumenti e i segreti per essere i primi sui motori di ricerca.