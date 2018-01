CATANZARO - Ancora pioggia e vento nell'immediato futuro della Calabria almeno per quanto riguarda la costa tirrenica.

La Protezione Civile calabrese, infatti, ha emanato un nuovo bollettino di Allerta meteo per la giornata di oggi con un livello di allerta meteo "Gialla" per le quattro zone del litorale tirrenico calabrese. ANche per il 3 gennaio, quindi, si prevedono precipitazioni a anche a carattere di rovescio o temporale con frequente attività elettrica e possibili grandinate. Inoltre, sono previsti venti nonord-occidentali da forti fino a livello burrasca e diverse mareggiate sulle coste.

Frattanto nella giornata di ieri sui rilievi, dalla Sila all’Aspromonte e al Pollino, non è mancata la neve per le gioia di turisti e amanti degli sport invernali.

Condizioni meteo particolarmente avverse sul catanzarese dove squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate nella notte su diversi interventi. Alberi e cartelloni pubblicitari divelti, infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni e allagamenti. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del Comando provinciale impegnati nei vari quartieri della città. Ieri mattina, una squadra del distaccamento di Sellia Marina, a Catanzaro Lido, ha messo in sicurezza un motopeschereccio (LEGGI LA NOTIZIA), ormeggiato all'interno del porto che, per cause non ancora accertate, ha iniziato ad imbarcare acqua con rischio di affondare. In periferia, gli interventi hanno riguardato la rimozione di un palo con diverse insegne che si è abbattuto danneggiando una autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Nei comuni di Argusto, Staletti, Davoli, numerosi pali Telecom sono stati divelti dal vento e molte le linee telefoniche fuori servizio. La pioggia ha reso ancor più difficoltose le operazioni di intervento. Precipitazioni diffuse si registrano un pò in tutta la regione con temperature rigide a Cosenza e Vibo.