La Calabria raccontata dai post millennials: studiare Lettere a Roma e il desiderio di tornare di Domenico

Sono trascorsi ormai due anni da quando ho lasciato la provincia di Reggio Calabria, per trasferirmi nel periodo accademico a Roma, poiché per realizzare il mio percorso universitario in studi letterari ho scelto l’università di Roma Tor Vergata. La mia scelta è stata sicuramente sofferta, dovendo abbandonare tutto, compresi familiari e affetti, ma ancora oggi ritengo che sia stata la scelta migliore da fare per il mio futuro. I miei obiettivi lavorativi sono principalmente l’insegnamento e la ricerca accademica, campi già molto difficili da intraprendere nelle attuali condizioni lavorative, specialmente al Sud, dove i posti di lavoro scarseggiano sempre di più, ma questa è la strada che con tanti sacrifici ho deciso di intraprendere, garantendomi perciò le migliori condizioni di studio possibili in uno dei migliori atenei italiani nel campo umanistico. Dopo la laurea (…) non escludo il ritorno a casa, anzi sono totalmente contrario alla totale “fuga dei cervelli”, ritenendo che ognuno debba dare il proprio contributo al proprio luogo di origine. A decidere ciò, tuttavia, saranno purtroppo le opportunità lavorative, che non sono sempre favorevoli al rientro.

Domenico De Luca, 21 anni, studia “Lettere e filosofia” a Roma e per la rubrica “Post Millennials” del Quotidiano del Sud ha raccontato la propria esperienza da studente fuorisede.

