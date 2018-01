Lotteria Italia, in Calabria premi per novantamila euro tra le province di Cosenza e Catanzaro

COSENZA - Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Ancor prima dell’abbinamento legato alla trasmissione di Raiuno condotta ieri sera da Amadeus, Agipronews aveva fatto notare come si era ristretta a sole tre regioni il radar dei prossimi milionari della Lotteria Italia: i cinque biglietti di prima categoria, infatti, sono stati venduti nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte. La dea bendata, dunque, ha scelto questa volta di non scendere oltre Roma, almeno per i premi più grossi.

Tra i tagliandi estratti a cui sono andati i premi di seconda categoria (50.000 euro) uno solo è stato venduto in Calabria, a Corigliano Calabro. Due biglietti estratti nella terza categoria (20.000 euro) sono stati venduti a Lamezia e Soverato.

Invece la Calabria ha fatto segnare vendite in aumento per l’edizione 2017 della Lotteria Italia: rispetto allo scorso anno l’incremento è del 2,4%, per un totale di quasi 155mila biglietti venduti. Tra le province, come ha riferito Agipronews, guida ancora una volta Cosenza con 69.640 unità e guadagna il 6%. Flessione a Reggio Calabria con oltre 36mila biglietti e un -1,2%, seguita da Catanzaro a 32mila (+0,9%). Chiudono la classifica regionale Vibo Valentia con 9.580 tagliandi (-5,8%) e Crotone, dove le vendite registrano un aumento dell’8,4% (6.710 biglietti).

Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia 2017 fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell’edizione i tagliandi staccati furono 9,6 milioni.