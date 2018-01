CATANZARO - A partire dal 15 gennaio, sei società consortili (A.D.M. - Autoservizi dei Due Mari a r.l.; Co.Me.Tra - Consorzio Meridionale Trasporti a r.l.; Consorzio Autolinee Due a r.l.; S.C.A.R. - Società Consortile Autolinee Regionali; T.R.C. - Trasporti Regionali Calabresi a r.l.; Tr.In.Cal - Trasporti Integrati Calabresi a r.l.) potranno effettuare, in via sperimentale e provvisoria, la fermata presso la Cittadella regionale, sia in entrata che in uscita, in prossimità dell’ingresso principale lato Nord.

«La nuova fermata, autorizzata dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria - si legge nella nota - sostituisce quella precedentemente autorizzata, posta nel piazzale lato Sud. I fruitori del servizio sono invitati a segnalare eventuali disguidi al fine di pervenire all’ottimizzazione e definizione del servizio stesso. Considerato il maggiore flusso di traffico veicolare che verrà a determinarsi, all’utenza è richiesta maggiore prudenza nella percorrenza degli spazi carrabili interni al perimetro dell’edificio».