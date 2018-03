ESSERE amministratore oggigiorno è una sfida e un impegno ostico e al contempo interessante. Probabilmente è un ruolo che non mi sentirei in grado di portare avanti al momento, ma non lo escludo per il futuro. A tal proposito non mi dispiacerebbe far parte dell’amministrazione della mia città, poiché il comune, ente locale fondamentale, con la sua amministrazione è quello più vicino alla cittadinanza. Nella mia città mi interesserebbe apportare delle modifiche relative al coinvolgimento della popolazione e al miglioramento del territorio soprattutto per quanto riguardo il centro storico e la zona costiera. Rispetto al primo punto sarebbe necessario, a mio avviso, organizzare iniziative che riavvicinino il cittadino alla politica territoriale, ormai dominio di pochi (…) Perché fondamentalmente ognuno di noi nel suo piccolo è un “amministratore”. L’amministrazione lasciata sola a se stessa senza un buon cittadino alle spalle troverà maggiore difficoltà nel portare a compimento nel miglior modo il proprio lavoro.

Nunzia Avato, 21 anni, è la seconda tra i nostri lettori post millennials che, davanti alla richiesta di pensare come se fosse al governo, ha scelto di mettersi nei panni di un amministratore locale. E una volta in Comune, l'ente più vicino ai cittadini, si impegnerebbe per garantire una reale partecipazione.

L'intervento di Nunzia, studentessa del corso di laurea in Scienze politiche dell'Unical, è apparso nell'edizione del 9 marzo.

