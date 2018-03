CORIGLIANO CALABRO - La seconda edizione di “Creativity Uova” ideata da Salvo Esposito, giornalista di moda e costume, vuole essere un omaggio alla femminilità. La manifestazione si può ammirare nella location dei maestri orafi Perri a Corigliano Calabro dal 29 Marzo all’8 Aprile.

Le uova decorate, sono sparse tra i gioielli da capogiro. A scendere in campo per questa edizione tutta in “rosa”, ci saranno una schiera di bellissime della Tv.

Per l’occasione Cristina Parodi quest’anno al timone di Domenica In, ha ideato un uovo “coffe” dai mille chicchi di caffè, Enrica Bonaccorti ha spalmato i numeri della tastiera telefonica in oro, Valeria Marini, al ritorno dall’Isola del Famosi, ha ricoperto l’uovo di struzzo con paillettes rosa con tanto di bocca rossa, Carmen Russo ha creato un uovo guêpière, Roberta Capua, sempre più devota alla cucina, ha colorato gli accessori di una cuoca: forchettone, cucchiaio e grembiule, Silvana Giacobini ha impreziosito un uovo con iuta, tulle e peonia tutto in rosa, Elena Sofia Ricci, che nei prossimi giorni la vedremo sul grande schermo nella pellicola di Paolo Sorrentino dal titolo “Loro”, ha ideato un uovo “nostalgic” guarnito da 10 e 5 lire, Adriana Volpe ha cosparso qua e là sorrisi, Caterina Balivo ha decorato farfalle glitterate, la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci ha disegnato l’uovo della magna Grecia con tanto di greche, medusa e torre di Amendolara dove si narra nell’Odissea l’isola di Ogigia decantata dal poeta Giuseppe Ungaretti 50 anni fa sulla Rai nell’Odissea, Ilaria Spada reduce dal successo della fiction “Immaturi” , ha colorato l’uovo rivolto al problema degli immigranti, Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch ha disegnato l’Italia e una corona, Elena Ossola del meteo Mediaset, si è ispirata all’uovo Royal, Giulia Vecchio, interprete del “Paradiso delle signore” su Rai 1, ha realizzato un uovo di mare, arricchito da stelle marine colorate, l’isolana Cecilia Capriotti ha costruito un look picciotta, l’ex annunciatrice Rai Elisa Silvestrin si è ispirata alla Carmen di Bizet con un uovo fiammante impreziosito da taffetà e molteplici balze di rouges in auge in questa stagione e per finire il promotore della manifestazione, Salvo Esposito, ha creato ben due uova, il primo tutto gold e l’altro ha reso omaggio alla primavera,con rondini iper colorate per una vita ricca di gioia.