CATANZARO - Pasquetta all'insegna del bel tempo in Calabria. Secondo le previsioni elaborate dai meteorologi di 3bMeteo, la temporanea rimonta di un campo di alta pressione favorisce il ripristino di condizioni di tempo più stabile un po' su tutte le nostre regioni e in particolare sulla Calabria. La giornata sarà in prevalenza soleggiata con qualche velatura o stratificazione in transito tra Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in rialzo e i venti in temporanea attenuazione; dal pomeriggio scirocco in intensificazione a partire dalla Sicilia occidentale. Mari da molto mossi a mossi.

Tuttavia il miglioramento sarà temporaneo in quanto una perturbazione si appresta ad investire anche le nostre regioni meridionali già martedì. Al momento, comunque, nessuna allerta meteo preoccupante è stata diramata dalla Protezione Civile.