DOPPIO colpo vincente in Calabria nell’ultimo concorso del SuperEnalotto: Jackpot sfiorato, ma sono due i 5 da 13mila euro ciascuno con le schedine convalidate a Cosenza (Tabaccheria in via Pasquale Rossi 146) e Feroleto Antico (Catanzaro, Stazione di Servizio Mangani in località Dipodi).

Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 130,2 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l'ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.