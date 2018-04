REGGIO CALABRIA - Disagi per gli automobilisti che vogliono attraversare la Calabria da costa a costa, dalle 22 di domani e fino alle 6 di venerdì 20 aprile 2018, infatti, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 'Limina' (escluso) e le aree di servizio (escluse) sulla strada statale 682 "Jonio-Tirreno", tra Mammola e Cinquefrondi.

A darne notizia è l'Anas che, in una nota, afferma che «la chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di verifica dei pannelli a messaggio variabile e per i test del sistema di telecontrollo all’interno della galleria "Limina"».

L'Anas spiega che negli orari di chiusura, i veicoli provenienti da nord fascia tirrenica (da Autostrada e da viabilità secondaria) diretti sulla strada statale 106 a Grotteria Mare, potranno uscire allo svincolo autostradale di Lamezia Terme proseguendo sulla strada statale 280 'dei Due Mari'- strada statale 106 'Jonica - strada statale 682 'Jonio Tirreno' in direzione Mammola o proseguire fino a Reggio Calabria proseguendo sulla strada statale 106 'Jonica' in direzione Taranto - SS682 direzione Mammola.

I veicoli provenienti da nord, fascia ionica (sia da SS106 sia da viabilità secondaria) e diretti a Cinquefrondi, potranno proseguire lungo la ex strada provinciale 16 in località Bellino con prosecuzione sulla strada statale 106 Var fino all’ingresso della strada statale SS 280 dir-SS280 in direzione Lamezia Terme proseguendo in A2 'Autostrada del Mediterraneo' fino allo svincolo di Rosarno sulla SS682 direzione Limina, o in alternativa, proseguendo fino a Reggio Calabria prendendo l'Autostrada A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS682 direzione Limina.

I veicoli provenienti da sud (sia da Autostrada sia da viabilità secondaria) e diretti su SS106 in direzione Grotteria Mare, potranno proseguire lungo la SS106 in direzione Taranto-SS682 fino a Mammola o uscendo allo svincolo autostradale di Lamezia Terme proseguendo lungo la strada statale 280 'dei Due Marì, 106 'Jonica e 682 'Jonio Tirreno' in direzione Mammola.