SE io fossi un amministratore, di certo la prima cosa che farei sarebbe quella di far rispettare a tutti la legge perché io credo nell’uguaglianza anche se in questo Paese si trascura, perché ormai, si sa, vanno avanti “i figli di papà”, e si trascura chi ha più titoli di loro: si devono premiare le persone per quello che effettivamente valgono. Io penso che uguaglianza non sia solo una parola: è la base concreta dell’agire politico. La seconda cosa che farei è quella di valorizzare il sud, la terra in cui sono cresciuto, perché ormai viene trascurata da qualsiasi forza politica. Terra di enormi ricchezze culturali ormai lasciate alla deriva, solo perché non importa niente di noi “terroni”. E io sono fiero di essere “terrone”, come alcuni ci chiamano (…) Io parlo con la rabbia di un ragazzo di 17 anni ma con un cuore da “terrone”. E mi fa rabbia vedere la mia bellissima Calabria trascurata malgrado abbia delle ricchezze enormi. Io valorizzerei la Calabria, partendo dal Parco nazionale della Sila fino ai posti più belli in cui il mare bagna le bellissime coste della nostra terra, ben poco valorizzate.

SCOPRI I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

"LA CALABRIA RACCONTATA DAI POST MILLENNIALS"

Indignazione e passione nelle parole di Domenico Roma, 17 anni, studente dell’Ipsia di Longobucco che ha risposto, per la rubrica “Post Millennials” (LEGGI I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA) alla nostra domanda: “Cosa faresti nei panni di un amministratore?”.

Il suo intervento è apparso nell’edizione di venerdì 20 aprile, nello spazio che il Quotidiano dedica ai propri lettori dai 16 ai 22 anni. Il pezzo integrale è disponibile nello store digitale (CLICCA PER ACCEDERE), mentre sul giornale oggi in edicola c’è un nuovo intervento.

Ai post millennials calabresi ora chiediamo di smontare i pregiudizi – quelli che proprio non sopportano – sulla loro generazione. Per intervenire è possibile mandare una mail all’indirizzo mf.fortunato@quotidianodelsud.it