COSENZA - «La cuffia contro la caduta dei capelli»: anche a Cosenza, adesso, sarà possibile effettuare dei trattamenti sulle pazienti sottoposte a chemioterapia per evitare la perdita dei capelli.

L’associazione OncoRosa di Cosenza, operativa da anni sul territorio regionale per l'assistenza ai malati oncologici, è riuscita a raggiungere l'importante obiettivo di donare all’ospedale di Cosenza il macchinario «DigniLife», che sarà l’unico apparecchio in Calabria.

Grazie ad una raccolta fondi, organizzata da OncoRosa, è scritto in una nota, il reparto di Oncologia di Cosenza, già oggi, ha messo in funzione la macchina per evitare la caduta dei capelli per le donne che si sottopongono ai cicli di chemioterapia. Il macchinario sarà inaugurato martedì prossimo.

«Tutto questo - prosegue la nota - è stato possibile grazie alla generosità dei cosentini e ai proventi raccolti durante gli spettacoli dei 'Phonendo Boys'. Un regalo importante per la sanità bruzia, soprattutto per le donne che avranno la possibilità di curare anche un altro aspetto molto importante e che influisce pesantemente sulla situazione psicologica di chi affronta questa battaglia per la vita. La caduta dei capelli è una conseguenza della cura oncologica difficile da accettare ed evitarla può rivelarsi un grandissimo aiuto durante il percorso terapeutico. La perdita dei capelli non è un problema solo estetico, ma provoca un malessere psichico da non sottovalutare. Ora sarà possibile dare alle pazienti un sostegno in più, soprattutto psicologico. L'Oncologia di Cosenza può adesso vantare con orgoglio di essere una delle poche realtà italiane a poter offrire questo importante supporto alla cura».