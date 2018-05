Uno degli stereotipi che spesso si sentono ripetere dalle generazioni più grandi nei confronti di quelle più giovani è il famoso: “Questi ragazzi sono tutti senza cultura e senza futuro”. Partendo da questa affermazione e dando uno sguardo alle ricerche statistiche, si generano diverse opinioni in merito. Per esempio, una ricerca effettuata dall’ISTAT nel 2017, afferma che i giovani italiani sarebbero culturalmente inappropriati e senza nessuno stimolo nelle forme di apprendimento. (...) Sostanzialmente lo scenario prospettato, sarebbe quello di “una stirpe senza memoria e senza amore per la cultura”, come recentemente sottolineato dispregiativamente dall’architetto Fuksas. Ma allora le cose stanno davvero così?

I ragazzi di oggi non hanno davvero nessun interesse per il mondo culturale? In parte ciò è vero o meglio è vero per una buona parte di loro, poiché è impossibile negare che il grado culturale dei nostri giovani, negli ultimi anni si sia relativamente abbassato. Tuttavia, esiste ancora una buona parte della generazione dei post millennials che ha radicalmente preso una strada diversa. Per esempio, ci sono dei giovani che cercano di impegnarsi nello studio e nella loro formazione, cercando di ampliare i propri orizzonti conoscitivi. Bisogna sottolineare che molti dei ragazzi sono anche impegnati nel sociale tramite varie associazioni, dimostrando un grande segno di maturità e di responsabilità nei confronti del prossimo (...) Non bisogna dunque fare di “tutta l’erba un fascio”

I nostri lettori più giovani continuano a prendere le distanze dagli stereotipi e dai pregiudizi più diffusi che coinvolgono la loro veneziane. Domenico De Luca, studente di Lettere a Roma, rifiuta ad esempio l'idea che i giovani abbiano perso interesse per la cultura. Sarà vero per alcuni, argomenta, ma l'impegno di tanti altri può essere verificato nei campi più diversi.