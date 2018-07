CROTONE - Undici ore di viaggio per percorrere poco meno di 400 chilometri, quelli che separano Gallipoli da Crotone. È quanto ha impiegato lo sceneggiatore Severino Iuliano, crotonese, per raggiungere la località pugliese. Costo complessivo del viaggio: 37,50 euro. Ed è lui stesso che racconta così l’avventuroso viaggio. «Questo è il viaggio che deve fare un crotonese per arrivare a Gallipoli. Pullman sostitutivo del treno da Crotone a Sibari. Pullman sostitutivo del treno da Sibari a Taranto. Treno da Taranto a Brindisi. Treno da Brindisi a Lecce. Pullman da Lecce a Gallipoli. Partenza alle 9 e 30, arrivo alle 20 e 30. Serie A!».

Lo stesso giovane sceneggiatore (vincitore insieme al fratello Aldo di numerosi premi nazionali ed internazionali con il loro cortometraggio “penalty”) sottolinea che si è trattato di un viaggio di lavoro. «Ho fatto il biglietto - racconta ancora Iuliano - all'ultimo minuto in agenzia perché stavo impazzendo a cercare da solo su internet. È allucinante, sconfortante e vergognoso il sistema dei trasporti che collega Crotone con il resto d'Italia, siamo nel 2018 e sembra di essere finiti in una bolla spazio-temporale che ci tiene imprigionati a fine anni ‘80». Commenta, poi, che «questa cosa da un lato ha il suo fascino "vintage", ma dall'altro mi fa veramente arrabbiare».

All'università prendevo il Crotone-Milano per arrivare in Abruzzo, con viaggi che in media duravano dalle 8 alle 11 ore dipendendo dai guasti. Ricorda, Iuliano, che «quando stavo a Bologna prendevo il treno "a vapore" che arrivava a Torino, durata media del viaggio incalcolabile. L'anno in cui ho fatto l'interrail, per arrivare da Crotone al confine con la Svizzera ci ho messo 26 ore di treno (si ruppe il locomotore)».

Evidenzia, poi, che i bus funzionano decisamente meglio ma non è possibile che nel terzo millennio rappresentino la nostra unica "speranza", anche, se, poi, conclude: «in Cameroun il servizio di trasporti è molto più organizzato».

Un altro aspetto da evidenziare è che, per ironia della sorte, la città di destinazione è Gallipoli, dove, qualche giorno fa, si è recato il sindaco della città pitagorica, Ugo Pugliese, per firmare un’intesa per il gemellaggio. Durante l’incontro che si è svolto nel comune pugliese, si è discusso anche dei punti che legano le due città, di comuni tradizioni ma anche di tutti i campi di possibili collaborazioni finalizzate al comune interesse di sviluppo dei territori. Il problema è che, se per arrivare da una città all’altra, ci si impiega 11 ore di viaggio, questo gemellaggio non avrà molte prospettive di riuscita.