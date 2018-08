Una Calabrese nella Commissione per il sistema museale nazionale, ecco chi è Anna Cipparrone

CATANZARO - Ci sarà anche una calabrese all'interno della Commissione per il sistema museale nazionale. A darne notizia è la Regione Calabria tramite il presidente Mario Oliverio e l'assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano che, nell'esprimere «grande soddisfazione» annunciano la nomina «della dottoressa Anna Cipparrone nella Commissione per il Sistema Museale Nazionale da parte della Conferenza Unificata tra Stato, Regioni, Province e Comuni».

Oliverio e Corigliano, infatti, spiegano che «nella seduta del 26 luglio scorso sono state ratificate le sei nomine per la Commissione che sovrintenderà al funzionamento del Sistema Museale Nazionale costituito in virtù del Decreto Ministeriale 113 del 2018, emanato dall’allora Ministro Dario Franceschini».

Il curriculum della Cipparrone è stato proposto alla Commissione Beni Culturali della Conferenza delle Regioni da parte del Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio e fortemente sostenuto dall’Assessore Maria Francesca Corigliano.

Il nome della Cipparrone ha guadagnato «il consenso delle altre regioni» che hanno trovato l'accordo «sul profilo della giovane esperta di gestione museale calabrese».

Chi è Anna Cipparrone

Anna Cipparrone, 37 anni, è attualmente direttrice del Museo Multimediale Consentia Itinera e dal 2010 al 2017 ha diretto il Museo delle Arti e dei Mestieri della Provincia di Cosenza e il Sistema Museale Provinciale cosentino. Formatasi nelle Università della Calabria e di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’arte e compiuto ricerche e studi in Italia e all’estero, raggiungendo risultati tali da procurarle la stima degli addetti ai lavori non soltanto in Calabria. Riveste la carica di Consigliere del Coordinamento regionale Basilicata-Calabria di ICOM (International Council of Museums).

È, inoltre, ideatrice e curatrice del progetto di didattica museale rivolto ai più piccoli “Museum Children Ebook”. Il profilo di giovane studiosa ed esperta nella gestione delle strutture museali, anche con una specifica preparazione sulle nuove tecnologie, ha convinto gli assessori delle altre regioni italiane che hanno scelto di designarla, assieme ad altri due rappresentanti, nella Commissione nazionale dei musei.

«La designazione di Anna Cipparrone – ha dichiarato l’Assessore Corigliano - premia il talento e la preparazione dei giovani calabresi, impegnati nella valorizzazione delle risorse culturali e consentirà alla Calabria di poter vantare una voce adeguata in un organismo strategico per il riconoscimento dei musei che intendono accedere al costituendo Sistema Museale Nazionale. Per questo – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura – intendo ringraziare la dottoressa Cipparrone per la disponibilità ad accettare la candidatura, che non prevede alcun emolumento, e naturalmente i colleghi assessori delle altre regioni italiane che hanno apprezzato l’indicazione di una giovane professionista, avanzata dalla Calabria e dal Presidente Oliverio, innanzitutto. Siamo fiduciosi sul buon lavoro che Anna Cipparrone potrà condurre nel ruolo che le è stato assegnato»