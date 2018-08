PIZZO (VIBO VALENTIA) – Il giorno più bello, il matrimonio, la chiesa, il rito, il lancio del riso e poi le immancabili foto ad immortalare il momento nella suggestiva cornice di Piazza della Repubblica a Pizzo. Ma i due sposini, pare non del luogo, che avevano scelto il centro storico napitino come set del servizio fotografico, non avevano tenuto conto della rigidità del comando dei vigili urbani pizzitano.

La macchina degli sposi infatti era stata parcheggiata in prossimità della Chiesa dell’Immacolata, in uno dei posti riservati ai noleggi con conducente e dunque la vigilessa intervenuta ha multato la vettura, parcheggiata in divieto, così come ha fatto con le altre lì vicino.

A nulla sono servite le parole dell’autista dell’auto, dei due sposi e poi quella del fotografo, la multa anzi è stata estesa anche alla macchina di quest’ultimo che si trovava poco distante. Una rigidità che ha fatto gridare all’assurdo gli sposi, mentre dal comando dei vigili urbani fanno sapere che il tutto è avvenuto nel rispetto del codice della strada. Ed aggiungono che in tutta la Piazza non esistono posti riservati per eventi temporanei; le richieste per matrimoni, o eventi simili, devono essere scritte ed inoltrate allo stesso comando nei giorni precedenti così da poter identificare le auto e riservare alcuni posti nei parcheggi a pagamento in prossimità del castello.

«Una polemica sterile» dicono, e pare che la coppia di sposi abbia già provveduto, pur contrariata, a pagare il verbale.