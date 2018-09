CATANZARO - I dipendenti del Gruppo Marrelli questa mattina, verso le 10, hanno occupato la sede di Palazzo Alemanni a Catanzaro che ospita gli uffici del Commissario per il rientro del debito sanitario.

Come già annunciato nelle scorse ore, è scritto in una nota, «la manifestazione di protesta ha preso il via con conseguente chiusura di tutte le strutture del gruppo imprenditoriale crotonese. I dipendenti hanno altresì dichiarato di non avere alcuna intenzione di spostarsi da Palazzo Alemanni finché non avranno risposte certe dal commissario Scura. Risposte che, in realtà, dovevano arrivare già parecchi mesi fa quando lo stesso Commissario aveva preso degli impegni nei confronti del Marrelli Hospital. Impegni ovviamente mai mantenuti».

Tra tutti i dipendenti del Gruppo, circa 200 oggi sono a Catanzaro, «decisi - conclude la nota - nel continuare la manifestazione di protesta ad oltranza, con grande rammarico verso i pazienti, che da oggi troveranno le strutture chiuse proprio in segno di protesta».