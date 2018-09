REGGIO CALABRIA - Buone notizie per l'aeroporto di Reggio Calabria e la Calabria in generale. A darle è il ministro dei trasporti Danilo Toninelli che affida a Twitter la notizia dell'imminenti ripresa dei voli da e verso Reggio Calabria da parte di Alitalia.

«Ci stiamo lavorando duramente - scrive il ministro - e siamo a un passo dal risultato: Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano»

Una notizia che per Toninelli costituisce unpasso importante perché in questo modo «La Calabria e tutto il Sud così si avvicinano al resto del Paese. È un bel segnale cui ne seguiranno a breve tanti altri».

Soddisfatta la parlamentare del Movimento Cinquestelle Federica Dieni la quale ha precisato come «le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dimostrano che il Movimento 5 Stelle sta ottenendo risultati importanti per l’aeroporto di Reggio Calabria, ci stiamo impegnando senza sosta per lo scalo 'Tito Minniti' - ha aggiunto la parlamentare - e possiamo dire di essere ormai a un passo dal traguardo. Dopo tanti anni di promesse non mantenute e di incertezze, finalmente l’aeroporto di Reggio può guardare al futuro con fiducia grazie all’impegno di un Movimento che è al governo del Paese solo da pochi mesi. Il lavoro che ho portato avanti in questi anni e in queste ultime settimane, e soprattutto la determinazione e l’impegno del ministro Toninelli - ha concluso la Dieni - ci permettono di raggiungere un primo importante obiettivo per la città di Reggio, la Calabria e l’intero Mezzogiorno».