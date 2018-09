Mileto, il vescovo Renzo annuncia il convegno diocesano: “Continuiamo a sognare la Chiesa che vogliamo costruire”

MILETO (VIBO VALENTIA) - Arriva settembre e, come ormai consuetudine fin dal momento del suo insediamento nel 2007, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo, si prepara al Convegno diocesano.

Un momento di riflessione che quest'anno si veste di ulteriore importanza visto il cammino intrapreso dalla diocesi miletese verso il sinodo diocesano previsto per il 2019-2020. IL tema di quest'anno sarà “Continuiamo a sognare la Chiesa che vogliamo costruire” e sarà sviluppato durante le giornate del 20 e del 21 settembre prossimi nella basilica cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e San Nicola.

«Il primo anno del Sinodo - riporta il presule miletese nel presentare l'evento - ci ha visti impegnati nel capire ‘La Chiesa che vogliamo’ e ‘Una Chiesa ministeriale per l’annuncio del Vangelo’, ora essendo apparso a tutti giusto fare il punto sulla sintesi compattata dei primi lineamenti pastorali emersi nei dibattiti di quest’anno, dedicheremo un momento del Convegno, con il metodo del “Laboratorio”, ad una ulteriore riflessione. Uno sguardo d’insieme ci consentirà di definire meglio ed eventualmente completare le prospettive pastorali da consegnare alla fase celebrativa del Sinodo».

Il vescovo riconosce, altresì, che «stiamo prendendo coscienza sempre più della preziosità del tempo favorevole in cui siamo immersi come dono grande di Dio, un dono a cui non possiamo sottrarci di corrispondere con tutta la generosità e la disponibilità possibili».

Il Pastore della diocesi ricorda come «quello che stiamo esperimentando si configura come una specie di ‘rodaggio necessario’ per poi celebrare senza indugio ed in spirito di fede il Sinodo vero e proprio nel 2019-2020».

Come accaduto già in altre occasioni, il convegno avrà “il metodo del laboratorio”, inizierà con la celebrazione eucaristica, cui seguirà il saluto introduttivo del vescovo Renzo. Il primo intervento dei due giorni di riflessione sarà sul tema “Giovani, Famiglia e fragilità” e sarà affidato a don Armando Matteo, sacerdote dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Il Responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Giuseppe Gagliano, tratterà del "Percorso sinodale dei giovani della nostra diocesi" mentre monsignor Vincenzo Varone, vicario episcopale per le attività pastorali, affronterà il tema "Una Chiesa ‘casa e scuola’ di comunione".

La seconda giornata prevede la presentazione della sintesi Tematica del lavoro svolto nell’anno pastorale 2017-2018: “Una Chiesa lieta di testimoniare il Vangelo” da parte dello stesso vescovo Renzo mentre in serata si terranno i laboratori tematici che precederanno la celebrazione conclusiva presieduta dal presule.

«Raccomando soprattutto ai Parroci - conclude il vescovo - di designare per il Convegno collaboratori desiderosi di impegnarsi, che, già entrati nel clima del dibattito parrocchiale e vicariale, per il prossimo giugno 2019 potranno essere scelti come “membri sinodali” della Parrocchia secondo il numero ed i ruoli previsti dal “Regolamento del Sinodo».