COSENZA - Disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere l'autostrada A2 del Mediterraneo. L'Anas, infatti, ha annunciato che per consentire l’esecuzione dei lavori lungo l'A2 'Autostrada del Mediterraneo', da lunedì sono previste limitazioni tra le province di Catanzaro, Cosenza e Salerno. In particolare, a partire dalle ore 17 di lunedì 17 settembre e fino alle ore 18 del 24 settembre 2018, per interventi sulla pavimentazione stradale, mediante fresatura e stesa del drenante, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud, con chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso nel tratto nei pressi di Falerna in provincia di Catanzaro.

Per lavori di pavimentazione stradale, giunti ed interventi di protezione delle scarpate, a partire da lunedì 17 settembre e fino alle ore 24 del 17 ottobre 2018, sarà disposta la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione dal km 205,500 al km 199,900 nel territorio comunale di Castrovillari.

Da lunedì 17 settembre e fino alle ore 24 del 17 ottobre 2018, per i lavori (Accordo Quadro) di manutenzione della pavimentazione, rifacimento giunti e segnaletica, rafforzamento corticale delle pendici installazione di reti e di paramassi, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud con chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso, per tratti di lunghezza non superiore a 1,5 km, dal km 259,800 al km 268,133 nei pressi dello svincolo di Cosenza. Per i medesimi interventi, sarà in vigore da lunedì 17 settembre e fino alle ore 24 del 14 dicembre 2018, il restringimento della carreggiata nord, con chiusura alternata delle corsie di marcia o di soprasso, il tratto compreso tra il km 286,000 e il km 279,900 nei pressi dello svincolo di Altilia (CS). Inoltre, per i lavori di manutenzione degli impianti della galleria 'Incoronatà, a partire da lunedì 17 settembre e fino alle ore 24 del 2 ottobre 2018, sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud predisposta a doppio senso di circolazione dal km 57, 350 al km 65,350 nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni.

Tali lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro 'Greenlight', finalizzati all’installazione di nuove luci a led di ultima generazione, sia ai fini del risparmio energetico che all’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie grazie ad un miglior confort visivo sul piano viabile.