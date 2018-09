CASTROVILLARI (COSENZA) - Ha scelto di citare due cantanti il vescovo di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino, nel messaggio rivolto ai giovani a conclusione dell’Assemblea ecclesiale diocesana, svoltasi a Castrovillari. I cantanti citati dal presule sono Jovanotti e Sferra Ebbasta.

Del primo, in particolare, il vescovo ha riportato la frase: «Se esiste un Dio, forse si forse no, boh. Ma ascolto le storie disposto a crederci un pò. Che siamo figli di qualcuna. Il resto è tutto da fare. Non ho radici, ma piedi per camminare». Per quanto riguarda Sfera Ebbasta, la frase citata dal mons. Savino è «Io non volevo sopravvivere e basta, non mi piace accontentarmi».

Nel messaggio il vescovo di Cassano si rivolge ai giovani invitandoli a fare propria una frase del "Caligola" di Albert Camus: «Siate realisti, chiedete l’impossibile». «Dio ci ama da sempre e per sempre», ha scritto ancora mons. Savino, aggiungendo: «Questo è lo sguardo che cambia la vita. A tanti è accaduto, auguro che accada anche a voi».