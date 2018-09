COSENZA - Domenica a Cosenza con la dodicesima edizione del Festival le strade del paesaggio che ospita, anche quest’anno, la tradizionale gara di cosplay. Decina di appassionati di questa nuova forma d’arte che unisce la passione per i persanaggi di Fumetto, serie tv e anime, con quella per il teatro è la recitazione si sono incontrati, vestiti di tutto punto, tra le mura del Castello Svevo, per gareggiare tra di loro. Tanta la curiosità per scoprire anche chi sarà il miglior interprete e quale il costume vincente.

Molti gli ospiti di questa giornata del Festival del Fumetto. Tra loro, Miguel Angel Martin, fumettista spagnolo di fama internazionale, ospite della redazione mobile del Quotidiano del Sud (GUARDA IL VIDEO), all’opera con il suo stile unico, grottesco ed evocativo.

Altro ospite della redazione mobile del Quotidiano del Sud è stato Sergio Gerasi, vincitore del Premio Andrea Pazienza 2018, impegnato per il Quotidiano a disegnare Dylan Dog (GUARDA IL VIDEO), personaggio della Sergio Bonelli Editore creato da Tiziano Sclavi. Gerasi, oltre che disegnare storie per "L’Indagatore dell’incubo", ha prestato la propria arte anche per la serie Mercurio Loi. È inoltre autore unico di "Un Romantico a Milano", volume targato Bao Publishing, con il quale ha vinto il Premio Pazienza.



Anche Massimiliano Veltri ospite della redazione mobile del Quotidiano del Sud. Veltri è un fumettista di Cosenza, che ha collaborato con i grandi nomi dell’editoria internazionale, come la Marvel, casa editrice per cui ha disegnato alcuni numero di Uncanny X-Men. Per il Quotidiano, durante il festival le strade del Paesaggio ha realizzato uno sketch raffigurante uno dei personaggi di Marathon, graphic Novel realizzata con lo sceneggiatore Lucio Perrimezzi e pubblicata da Newton&Compton Comics.