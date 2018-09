CROTONE – Sacal ha reso noto che sono in vendita i voli da e per Crotone per l’imminente stagione invernale. Dal prossimo 1 novembre 2018, Ryanair collegherà l’aeroporto Sant’Anna con Bergamo con quattro voli settimanali: martedì, giovedì, venerdì e sabato. Nessuno stop invernale, dunque, e viene fugata la preoccupazione dei comitati che temevano un nuovo stop invernale dei voli. Quelli programmati per Bergamo nella stagione invernale proseguiranno con frequenza giornaliera anche nel corso della prossima estate, annuncia sempre Sacal, insieme ad «altre interessanti destinazioni». Incassa con ovvia soddisfazione il sindaco, Ugo Pugliese.

«La notizia della continuità dei voli per Milano – Bergamo dall'aeroporto S. Anna dopo il 30 ottobre conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi oltre a confermare l'impegno del Comune di Crotone e dei sindaci della provincia, in sinergia con la Regione Calabria, per scongiurare la chiusura dei battenti dello scalo crotonese. Così come confermo l'interlocuzione continua con Sacal per fare in modo che, oltre che rafforzare la presenza di Ryanair, anche altre compagnie svolgano attività sull'aeroporto. Tuttavia – osserva - rilevo che spesso si continua a seguire fake news, a dare credito non a voci ufficiali ma ad indiscrezioni quasi a creare volutamente allarmismi ingiustificati. E' necessario – prosegue - che si ritorni a dare fiducia alle istituzioni».

Una bordata polemica riservata ai comitati che parlavano di promesse non mantenute con riferimento all'impossibilità, almeno fino a ieri, di prenotare online prima di aprile. E ancora: «Non mi siedo ai tavoli istituzionali per fare passerella ma per sostenere gli interessi del territorio. Non faccio conferenze stampa per prendere qualche ritaglio di giornale ma per presentare fatti concreti. Probabilmente si è ancora scottati dal passato. Ma il vento è cambiato. Lo stiamo dimostrando con i fatti. L'impegno quotidiano, il lavoro di squadra, premia. Lo dimostra quanto sta avvenendo per l'aeroporto e per lo stadio Scida. Lo dimostra l'azione quotidiana della nostra amministrazione».