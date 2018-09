REGGIO CALABRIA - Una donazione di tremila e trecento euro, fondi che erano stati raccolti nel corso di un’iniziativa in favore del sindaco di Riace Domenico Lucano per il progetto di accoglienza e integrazione dei migranti che sta portando avanti nel suo comune, è stata rifiutata dal primo cittadino e destinati all’associazione «Città Futura Puglisi» di Riace che opera sempre in favore dei migranti.

A renderlo noto è il movimento "Reggionontace" che ha spiegato come il denaro fosse stato raccolto il 29 agosto scorso nel corso di un incontro nel "Cortile degli Ottimati" a Reggio, al quale partecipò lo stesso Lucano.

SCOPRI TUTTI I CONTENUTI SUL SINDACO

DELL'ACCOGLIENZA DOMENICO (MIMMO) LUCANO

In particolare, il sindaco di Riace pur apprezzando il gesto di solidarietà non ha accettato, sostenendo di non gradire l’offerta di contante.

«Le nostre iniziative - ha spiegato Lucano - non sono finalizzate ad uno scopo economico, ma vogliono richiamarsi ad un fine di giustizia per quanto abbiamo realizzato a Riace, col suo messaggio di pace scevro anche da qualsiasi condizionamento mafioso, e inquadrato in un contesto di pura e disinteressata solidarietà. Riace è la metafora della Calabria, comune ultimo per condizioni economiche e precarietà sociali ma primo per solidarietà e sensibilità umana. Non abbiamo bisogno di soldi. Vogliamo dimostrare piuttosto che è praticabile un percorso umano per risolvere una problematica globale che è quella dei dell’accoglienza dei rifugiati e dei disperati del mondo».