FORTE perturbazione in arrivo in Calabria con la Protezione Civile regionale che ha diramato un bollettino di allerta Arancione per condizioni climatiche avverse relativo a tutto il territorio calabrese.

In pratica la Protezione civile si attende per tutta la giornata di domani 3 ottobre uno scenario con elevati rischi idrogeologici idraulici e per temporali con possibili danni per piogge previste in ordine sparso su tutta la regione. Le piogge, inoltre, saranno accompagnate da attività elettrica, possibili locali grandinate e forti raffiche di vento.

In virtù dell'allerta arancione che è stata dichiarata a Catanzaro le scuole saranno chiuse (LEGGI LA NOTIZIA). Analoga decisione è stata assunta dal sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, in che considerazione delle avverse condizioni meteo previste ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 3 ottobre 2018.

Anche il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, con una propria ordinanza, in considerazione dell’allerta “arancione” diramata dalla Protezione Civile, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole ubicate nel territorio comunale di Civita. A Civita, come si ricorderà, lo scorso 20 agosto nelle Gole del Raganello, a causa di una piena del torrente, si è verificata una terribile tragedia dove sono morti 10 persone, 9 escursionisti e una guida (SCOPRI TUTTI I CONTENUTI SULLA TRAGEDIA DEL RAGANELLO). Quel giorno la Protezione Civile diramò un’allerta Gialla. Anche altri sindaci del comprensorio del Pollino, Frascineto e San Basile, stante a quanto ci è stato riferito, con proprie ordinanze avrebbero disposto, per oggi, la chiusura delle scuole che insistono sui loro territori.

Dal punto di vista delle previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì la circolazione di bassa pressione è ancora presente sui bacini meridionali e influenza le condizioni meteorologiche su tutte le regioni con fenomeni a carattere di rovescio o temporale tra Sicilia e Calabria e piogge meno intense in Campania. Temperature in lieve calo. Venti a rotazione ciclonica, mari molto mossi. La fase piovosa è destinata a protrarsi per buona parte della settimana.