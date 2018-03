REGGIO CALABRIA - C'è tanto di Calabria nelle premiazioni per il David di Donatello. Tra le sorprese di questa edizione, infatti, c'è la miglior regia riconosciuta al giovane e talentuoso regista italo-americano Jonas Carpignano, che con "A Ciambra", luogo in cui vive una comunità rom stanziale di Gioia Tauro, in Calabria, si aggiudica anche il miglior montaggio andato ad Alfonso Goncalves.

Due premi di grande successo, a cui si aggiunge un altro David che sa di Calabria: quello miglior attore protagonista è Renato Carpentieri per "La tenerezza" del calabrese Gianni Amelio, che nel ricevere il premio piange e fa piangere la platea dicendo: «La tenerezza è una virtù rivoluzionaria»

in una serata in cui ha sbancato il musical partenopeo "Ammore e malavit" e anche la grandezza mite di Steven Spielberg che, ricevendo il David alla carriera, incanta tutti agli studi De Paolis dicendosi «onorato», mostrandosi vero conoscitore dei registi italiani di tutte le generazioni (li cita tutti) e raccontando una storica passeggiata per Roma nel 1971 con Fellini, quando lui era poco più di uno sconosciuto (e Roberto Benigni va a salutare di nascosto il maestro americano in camerino).

Il film dei Manetti Bros si aggiudica non solo il David più ambito, quello per il miglior film, ma anche il premio alla miglior attrice non protagonista andato a un’inedita Claudia Gerini napoletana; per la musica premiati Pivio e Aldo de Scalzi; per i costumi Daniela Salernitano, e un premio incassa anche la canzone originale Bang bang.

Va forte poi "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli che racconta gli ultimi anni di vita della cantante ed ex-modella tedesca Christa Päffgen, meglio conosciuta come Nico. Il film è stato premiato per la sceneggiatura originale, con la statuetta andata alla stessa Nicchiarelli, per il miglior trucco (Marco Altieri), per le migliori acconciature (Daniela Altieri) e per il suono. Sempre nel segno della città partenopea, vera vincitrice di questa 62/a edizione, con due David, è "Napoli velata" di Ferzan Ozpetek, che si aggiudica scenografia e fotografia, e ancora due statuette sono andate al napoletanissimo cartoon Gatta Cenerentola a cui va il premio al produttore e agli effetti speciali.

Miglior attrice protagonista Jasmine Trinca per "Fortunata" di Sergio Castellitto che, ricevendo il premio, non manca di fare un appello al movimento. Dissenso comune di cui indossa la spilletta.

Diane Keaton vestita di nero e bombetta, riceve il David speciale, (lo stesso premio andato a inizio serata alla Sandrelli) e ricorda quanto debba a "Io e Annie" di Woody Allen e la sua passione per Al Pacino. Delusione invece per il coraggioso 'The Placè di Paolo Genovese, che non porta a compimento nessuna delle otto candidature.