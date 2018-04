CATANZARO - Quinto appuntamento al teatro Comunale per la stagione Oscenica, venerdì 27 aprile alle 21.00, con la Compagnia MusellaMazzarelli che portano in scena la loro seconda creazione come compagnia, FigliDiUnBruttoDio.

Ideato, scritto e diretto a quattro mani da Lino Musella e Paolo Mazzarelli, insieme anche sulla scena, lo spettacolo sceglie, all'interno del nostro mondo, due storie: la prima, quella centrale, è ambientata nel mondo della TV e ha per protagonisti due gemelli ed un conduttore televisivo. Un mondo in cui denari e speranze scorrono a fiumi, attraverso canali a volte putrescenti. Una fogna regale, nella quale hanno diritto a nuotare, o ad annegare, solo pochi eletti.

La seconda, a fare da contrappunto, è, invece, la storia di due falliti veri. Una coppia ispirata a quella di “Uomini e topi” di Steinbeck. Due poveri cristi senza futuro, che sopravvivono nella spazzatura, nell'illusione, nel reciproco amore.

Cosa hanno in comune i personaggi della regale fogna di certa TV, e gli altri due, che bazzicano nella reale spazzatura di tutti i giorni? Primo: fanno ridere, ma non lo sanno. Secondo: non hanno speranze, ma sono convinti di averne. Terzo: sono figli diversi, e illegittimi, di una stessa realtà, di un comune tempo, di un brutto Dio.

Dopo il successo di Da soli non si è cattivi de Lafabbrica, che ha registrato numeri e consensi del pubblico, Oscenica, la stagione ideata e diretta dal collettivo Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino e quella organizzativa di Pietro Monteverdi e Rosy Chiaravalle, continua a puntare su ciò che di meglio propone la scena contemporanea nazionale con lo spettacolo vincitore del premio InBox 2010, FigliDiUnBruttoDio della Compagnia MusellaMazzarelli. Premio Hystrio per la nuova drammaturgia 2016, la compagnia nasce nel 2009 dall’incontro tra Lino Musella (premio Le Maschere del Teatro miglior attore emergente 2014 e premio Hystrio ANCT 2015) e Paolo Mazzarelli (premio speciale Scenario 2001, Premio Enriquez alla drammaturgia 2005).

Tra il 2009 e il 2011 realizzano “Due cani”, “Figlidiunbruttodio” e “Crack machine” (testo pubblicato su Hystrio ottobre/dicembre 2016), tutti lavori basati su testi originali, ideati, scritti, diretti e interpretati a due.

Negli ultimi anni Marche Teatro ha prodotto della Compagnia MusellaMazzarelli: “La società” (2012), spettacolo vincitore del Premio della Critica 2014, “Strategie Fatali” (2015). Lino Musella e Paolo Mazzarelli hanno lavorato come attori nella produzione di Marche Teatro/Teatro dell’Elfo “Orphans” di Dennis Kelly (2016) spettacolo vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2017 per i protagonisti (Lino Musella Paolo Mazzarelli, Monica Nappo) e per la produzione.

Nel 2018 è previsto il debutto del nuovo progetto Who is the king di MusellaBaraccoMazzarelli produzione Teatro Franco Parenti/La Pirandelliana/Marche Teatro.