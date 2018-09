MILETO (VIBO VALENTIA) - Continua con successo la carriera del pianista miletese Roberto Giordano. Il nuovo passo in avanti è previsto per il prossimo 8 settembre con il lancio dell’ultimo video dell'artista. In questa data, alle ore 21, il canale Stingray Brava inizierà a trasmettere su scala mondiale il recital dal vivo del pianista, eseguito lo scorso novembre, presso l’incantevole sala di Villa Litta, nei pressi di Milano.

Il video è stato diretto dal regista Pietro Tagliaferri, già regista delle produzioni al Teatro alla Scala. Nel concerto, Roberto Giordano esegue alcuni capolavori di Brahms e Beethoven.

Il canale STINGRAY BRAVA, ha acquisito i diritti per la trasmissione del video per tre anni, in cui verrà trasmesso in maniera continuativa in Europa, USA, Canada, Russia e Asia, attraverso i canali Classica, Classica Asia, Brava International, Brava Nl.

STINGRAY BRAVA è un unico canale esclusivamente dedicato alle più grandi produzioni di opera, balletto e concerti.

Roberto Giordano ormai da oltre 15 anni è al centro del mondo della musica classica internazionale, balza agli onori della cronaca nel 2003 quando, a 22 anni, ottiene il premio al “Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique” di Bruxelles.

Chi è Roberto Giordano?

Classe 1981, Giordano si diploma a diciotto anni all’Ecole Normale de Musique "A. Cortot" di Parigi con l’unanimità e le felicitazioni della giuria e al Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.

In seguito consegue il diploma all’Accademia Pianistica di Imola, con il titolo di Master. All’Accademia di Imola è allievo di Piero Rattalino e in seguito di Leonid Margarius (allievo di Regina Horowitz), che Roberto considera la personalità più influente nella sua formazione musicale. A Imola conosce anche Vladimir Ashkenazy che rimane “impressionato dalle sue abilità virtuosistiche”.

Dal 2015 Roberto Giordano è docente all’Accademia e nel 2017 ne assume la vice direzione (direttore e fondatore Franco Scala).

Tra le sale e gli enti concertistici che lo hanno ospitato si ricordano spiccano il Teatro alla Scala di Milano, Palais Des Beaux Arts di Bruxelles, Teatro dell’Hermitage di S.Pietroburgo, Konzerthaus di Berlino, Mozarteum di Salisburgo, Great National Theater e Forbidden City Concerthall di Pechino, Teatro dal Verme e Teatro Manzoni di Milano, Minato Mirai Hall di Yokohama, Seoul Arts Center in Corea del Sud, Theater an der Wien di Vienna, Palau de la Musica di Barcelona, Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, Filarmonica Romana, Istanbul Music Festival, Festival MiTo, Ravellofestival, Asia Performing Arts Festival in Corea del Sud, Settimane Musicali di Stresa, Pomeriggi Musicali di Milano, Brooklyn Friends of Chamber Music di New York e molti altri.

Nel 2010 è invitato a tenere un recital all’EXPO di Shanghai in Cina.

È stato solista con importanti orchestre quali l’Orchestre National de Belgique, Orchestre Philarmonique de Liège, Camerata di San Pietroburgo, Orchestre National de Lille, Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Filarmonica Marchigiana, Orchestra di Padova e Veneto, Gwangjiu Symphony Orchestra (Corea), Orchestra Sinfonica di Xi’An (Cina), Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, Orchestra Sinfonica Siciliana, collaborando con direttori d’orchestra quali Vasily Petrenko, Rumon Gamba, Paul Mann, Gilbert Varga, Pavel Kogan, Anton Nanut, Markus Bosch, Domonkos Héja, Hansjöerg Schellenberger, Marco Guidarini, Alvise Casellati e Francesco Di Mauro.

La sua discografia, prodotta esclusivamente dall’etichetta Bottega Discantica, conta dodici CD.

Oltre a numerosi video per emittenti internazionali, la videografia di Roberto Giordano conta tre lavori di rilievo, con la regia di Pietro Tagliaferri, trasmessi da Sky Classica: uno dedicato a Mozart per la collana Pianissimo Collection, uno monografico su Chopin (con l’integrale degli studi Op. 25) e un recital dal vivo con musiche di Brahms e Beethoven.

Nel 2004 Gérard Corbiau, regista del film “Farinelli” realizza uno speciale-biografia dal titolo “Roberto Giordano d’un monde à l’autre”. Il film è stato trasmesso dalle maggiori emittenti culturali d’Europa, Russia, Australia e Canada.

Dal 2015 è designato Yamaha Artist dalla Yamaha Music Europe.

Già professore di pianoforte principale all’Institut de Musique et Pédagogie di Namur, in Belgio e al Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria, ha tenuto masterclass in Europa, Cina, Giappone, Messico ed è regolarmente invitato a far parte delle giurie di concorsi internazionali.

In Calabria ha fondato il Cantiere Musicale Internazionale con sede a Mileto. Roberto Giordano è laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Bologna