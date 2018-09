COSENZA - Saranno due le ragazze che rappresenteranno la Calabria nella finalissima di Miss Italia 2018. Si tratta di Miss Miluna Calabria 2018 Naomi Rizzo e Miss Valle dell'Esaro 2018 Giuliana Panzino. Le due ragazze sono state scelte dalla commissione valutatrice durante le prefinali che si sono tenute a Jesolo e ora potremmo vederle in diretta televisiva su La7 il 17 settembre, giorno della finalissima condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta dove sfileranno davanti alla giuria e alla patron del concorso di Miss Italia Patrizia Mirigliani. In un primo momento Giuliana Panzino era stata selezionata fra le tre riserve previste dal concorso, ma è stata la stessa Mirigliani a decidere che saranno concorrenti a tutti gli effetti.

«Saranno 33 e non 30 le finaliste di questa edizione di Miss Italia – ha detto la patron dal palco di Piazza Aurora a Jesolo, per la tradizionale presentazione al pubblico delle finaliste – Coinvolgeremo anche le riserve: è un'idea che mi è venuta, in vista dell'80esimo anniversario del Concorso, per fare un regalo alle ragazze».

Naomi Rizzo (Foto a sinistra) ha 22 anni (è alta 1.72), e vive a Mirto Crosia (Cosenza), studia Scienze della nutrizione all'Università della Calabria ed è diplomata in danza classica e moderna. È diventata Miss Miluna Calabria 2018 nella tappa regionale di Serra San Bruno (Vibo Valentia).

Giuliana Panzino (Foto a destra) ha 19 anni (è alta 1.75), e vive a Catanzaro Lido, dove si è appena diplomata al Liceo delle Scienze umane e dove coltiva una grande passione per il cinema. Ha vinto la prima fascia della storia di Miss Valle dell'Esaro Calabria a Malvito (Cosenza).

«Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto da Naomi e Giuliana – dice l'agente regionale del concorso Miss Italia in Calabria Linda Suriano, titolare della Carlifashionagency – Abbiamo una ragazza in più, rispetto allo scorso anno, in vista della finalissima di Miss Italia del 17 settembre a Milano e questo ci fa ben sperare. Ora dobbiamo attendere il numero con cui saranno in gara e potremmo sostenerle anche da casa».