CATANZARO - Sarà Noemi a chiudere la manifestazione Settembre al Parco 2018. L'annuncio è stato dato dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che ha annunciato come «Noemi sarà a Catanzaro venerdì 21 settembre alle ore 22 per concludere con il botto la manifestazione Settembre al Parco 2018».

Enzo Bruno ha, quindi, espresso grande soddisfazione nell’annunciare il concerto che dopo il rinvio di sabato scorso quando Noemi non si è potuta esibire nella spianata del Parco a causa del maltempo. Quindi la data sarà recuperata proprio in occasione dell’ultima giornata della kermesse culturale prevista per venerdì 21 settembre.

«Abbiamo lavorato con grande determinazione per avere Noemi a Catanzaro - ha affermato Bruno - proprio per chiudere in bellezza una manifestazione che ci ha dato grande soddisfazione in termini di coinvolgimento, gradimento e apprezzamento della qualità degli eventi che hanno coinvolto tanto i talenti locali, quanto i grandi nomi nazionali come Avion Travel ed Eugenio Finardi. Ci tenevamo particolarmente, dopo aver deciso il rinvio per motivi di sicurezza. Quindi, vi aspettiamo venerdì per seguire il concerto di Noemi alle 22 e anche gli altri appuntamenti culturali».