COTRONEI – Cotronei città del rock, grazie al mito di Steven Tyler, potrebbe diventare uno slogan all'insegna del quale trasformare il centro silano in una meta di appassionati grazie al bando dei Borghi: c'è un progetto presentato dal Comune per realizzare un museo dedicato alla rockstar di fama mondiale in un palazzo storico. “Cotronei borgo del rock”, è la denominazione esatta del progetto già trasmesso alla Regione.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, intorno al 1890, Giovanni Tallarico, nonno del leader degli Aerosmith quest'estate in tour in Italia con la sua Lovin Mary band, diplomatosi in mandolino alla scuola regia di Napoli, sposò la “segretaria”, come era chiamata in paese Fortunata Trocino, una vedova che stava di casa a palazzo Bevilacqua, che il suo marito defunto, ex maresciallo dei carabinieri, le aveva lasciato in eredità. Qui Giovanni Tallarico visse, con la sua sposa, fino al 1896, allorquando, per meglio esprimere il suo talento musicale – il Dna non mente -decise di emigrare in America, dove successivamente si trasferirono anche la moglie e i fratelli Maria Grazia, Francesco e Pasquale. Proprio quest'ultimo dopo qualche tempo si sarebbe rivelato un prodigio del pianoforte e nacquero i Tallarico Brothers, con cui i fratelli originari di Cotronei suonavano in giro per gli States.

Proprio Palazzo Bevilacqua, secondo il progetto commissionato dall'associazione Steven Tyler, presieduta dall'avvocato Nino Grassi, uno dei discendenti degli avi della rockstar, alla bolognese IA+ srl con project manager l'ingegnere Rosario Miletta, anche lui di Cotronei e pertanto estremamente motivato nel dare un contributo alla sua terra d'origine, potrebbe essere la sede della Steven Tyler's Gallery.

Il cantante ha messo la sua firma sul progetto, condividendolo in toto, durante un incontro in occasione di uno dei suoi tre concerti italiani della scorsa estate. Sul finire di luglio scorso, Grassi e Miletta hanno incontrato Tyler a Roma, dove si era appena tenuto lo spettacolo nel parco della musica realizzato da Renzo Piano. Il cantante ha accettato di fornire costumi, strumenti musicali e chicche per i quali i fan degli Aerosmith sparsi in tutto il mondo impazzirebbero. E la firma l'ha messa anche il sindaco, Nicola Belcastro, la cui giunta ha trasmesso il progetto alla Regione ritenendolo adeguato per partecipare al Bando dei borghi.

Con circa 1,5 milioni di euro si potrebbe trasformare quel palazzo in pietra nel cuore del centro storico cotronellaro in un tempio del rock. Una parte della struttura, secondo i progettisti, sarebbe da ampliare rivestendola con acciaio corten che per il suo aspetto ruvido e cangiante conferirebbe una patina di “vissuto” in continuità con l'esistente. Ciò al fine di realizzare un nuovo piano. Ma è prevista anche la riqualificazione di uno spazio verde con la messa a dimora di ulivi e altre piante locali. Tra le viuzze del borgo sembra già risuonare il riff di “Walk this way”, celeberrimo brano degli Aerosmith di cui Tyler è coautore.