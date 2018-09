REGGIO CALABRIA - Roma, Milano e Reggio Calabria ospiteranno domani la Giornata nazionale dello sport paralimpico. La manifestazione, alla dodicesima edizione, ha l'obiettivo di promuovere lo sport per le persone con disabilità fra i cittadini e in particolare fra gli studenti che a migliaia affolleranno le strutture allestite nelle singole aree.

"Non manca niente, manchi solo tu. Condividi la passione", è il claim della Giornata Paralimpica 2018, pensato per sottolineare i valori di inclusione e condivisione del movimento. Il programma prevede in ciascuna città dimostrazioni di diverse discipline sportive paralimpiche. Gli studenti potranno inoltre misurarsi in queste attività nello spirito della piena integrazione.

«E' una festa dello sport, un’occasione per far conoscere a giovani e cittadini l’importanza e le potenzialità dello sport paralimpico come strumento di benessere e di integrazione - sostiene il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli -. Migliaia di studenti sperimenteranno il valore della piena inclusione attraverso lo sport, divertendosi e condividendo con i compagni il piacere di stare insieme, scoprendo le insospettabili abilità di ciascuno. Accettando una sfida sportiva che è soprattutto una sfida culturale per l'intero Paese, e per i ragazzi una lezione di vita».

A Reggio Calabria la manifestazione si svolgerà presso il Lungomare Falcomatà, con inizio alle ore 10. Per l’occasione è stato allestito un villaggio sportivo, diviso in aree accessibili, dove avranno luogo - alla presenza degli atleti paralimpici - le dimostrazioni e le attività di diverse discipline. Testimonial paralimpico sarà il nuotatore partenopeo Vincenzo Boni.

La Giornata Paralimpica lombarda si terrà a Malpensa Fiere (Busto Arstizio), all’interno della Fiera del Turismo Accessibile WST Show, dove saranno allestite le aree sportive paralimpiche. Saranno presenti, tra gli altri, i campioni paralimpici Paolo Cecchetto (handbike), Giulio Maria Papi (basket in carrozzina) e Federico Morlacchi (nuoto).

Nella Capitale, sarà il Centro di Preparazione Paralimpica in zona Tre Fontane all’EUR a far da cornice all’evento. Per l’occasione, gli impianti si trasformeranno in una palestra multidisciplinare a cielo aperto. Presenti la velocista Monica Contrafatto e lo schermitore in carrozzina Alessio Sarri.