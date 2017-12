CROTONE - Non recupera nessuno Walter Zenga per la partita di domani contro la Lazio. Nell’elenco dei convocati - ma il tecnico rossoblu lo aveva già preannunciato in conferenza stampa - non figurano Izco, Nalini e Simic, che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Nessuna novità o quasi, dunque, dovrebbe esserci nella formazione titolare rispetto a quella che domenica scorsa ha battuto il Chievo.

"Scenderemo in campo per giocarcela - ha detto Zenga - Si parte dallo 0-0 e si gioca 11 contro 11. Poi vedremo chi sarà più bravo".

Al termine della rifinitura svolta questa mattina presso il centro sportivo, Zenga ha diramato la lista dei convocati. Nel pomeriggio un volo charter ha portato la squadra nella capitale. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico dei rossoblù dovrebbe optare per il 4-3-3 con Trotta-Budimir-Stoian a comporre il tridente.

Probabile formazione (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian.

Sul fronte Lazio sono quattro le novità previste per la gara della diciottesima giornata di Serie A in programma sabato alle 12.30 allo stadio Olimpico. Simone Inzaghi ha deciso di rilanciare Fortuna Wallace, alla prima da titolare in campionato dopo l’infortunio dello scorso 10 settembre: il brasiliano prenderà il posto di Bastos.

L’altra sorpresa nella difesa a tre, diretta come sempre da Stefan de Vrij, dovrebbe essere rappresentata da Patric, in vantaggio su Radu per la terza maglia da titolare. Le altre novità rispetto alla formazione titolare degli ultimi mesi saranno a centrocampo: il giovane Murgia concederà un turno di riposo al diffidato Leiva (con Parolo nel ruolo di regista), mentre Lukaku dovrebbe far rifiatare capitan Lulic.