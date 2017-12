ROMA - La Lazio ha ritrovato i tre punti in casa a discapito dei calabresi del Crotone allenati da Walter Zenga. Una sonora sconfitta per 4-0 maturata totalmente nel corso del secondo tempo quando grazie alle reti di Lukaku, Immobile, Lulic e Felipe Anderson la Lazio archivia la pratica prenatalizia del Crotone.

Successo importante per la classifica e per il morale dei laziali mentre per i pitagorici, privi degli infortunati Tumminello, Izco, Nalini e Simic, Benny Carbone (in panchina al posto dello squalificato Walter Zenga) la sconfitta pesa come un macigno. Non bella la prima frazione, con i capitolini in sordina e gli ospiti bravi nella fase difensiva e di possesso.

Il primo squillo del match è giunto al 5° minuto: su un cross da destra di Marusic, Luis Alberto ha colpito al volo e Cordaz ha risposto presente, deviando la sfera in angolo. Alla mezzora ci ha provato Wallace ma il suo colpo di testa, sugli sviluppi di corner, è risultato impreciso. Subito dopo Trotta ha fatto correre un brivido ai tifosi biancocelesti ma l’attaccante dei pitagorici era scattato in leggero offside. Al 42', poi, Ajeti ha sbagliato un semplice rinvio e Parolo, da posizione defilata, ha calciato sull'esterno della rete.

Più intensa la ripresa con la Lazio che ha sbloccato il risultato all’11'. Sul primo errore del Crotone, i capitolini sono ripartiti in modo molto veloce: Immobile è andato via sulla sinistra e ha servito in mezzo l’accorrente Lukaku, bravo nel castigare Cordaz. A ruota, al 14', Luis Alberto ha colpito direttamente da calcio d’angolo la traversa. Un minuto dopo, incredibilmente, Strakosha ha regalato il pallone a Budimir per poi recuperarlo con un’uscita disperata. Al 19' l’occasione più ghiotta per i calabresi: Sampirisi ha scodellato bene dalla destra e la difesa della Lazio si è concessa una bella dormita, sulla quale però Martella ha sciupato tutto, colpendo al lato di testa da due passi. A ruota la Lazio ha avuto due belle chance per raddoppiare. Prima (al 26'), in seguito a una bellissima azione del neoentrato Lulic, Marusic ha sparato la sfera alle stelle da ottima posizione. Poi (al 28'), su un’ottima imbeccata di Luis Alberto, Immobile ha sfiorato, con un tocco in diagonale, il montante alla sinistra di Cordaz. Inevitabile è arrivato al 33' il 2-0: solita azione travolgente di Lukaku sulla sinistra, palla indietro per Lulic e assist al bacio per il colpo di testa vincente di Immobile. Al 39' Strakosha ha detto di no al sempre attivo Trotta. Qui il Crotone si è sciolto e nel giro di tre minuti sono piovute le reti del 3 e del 4 a 0. Prima Felipe Anderson (appena entrato) ha servito alla perfezione lo scatenato Lulic, bravo a segnare a colpo sicuro. Poi lo stesso attaccante brasiliano (scattato sul filo del fuorigioco) ha insaccato il poker da due passi, sfruttando al meglio un assist al bacio di Parolo. Festa per i biancocelesti; delusione in casa Crotone, soprattutto per il "crollo" dei secondi 45 minuti.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha, Patric, De Vrij, Wallace, Marusic, Parolo, Murgia (20' st Leiva), Lukaku, Luis Alberto (38' st F.Anderson), Milinkovic (20' st Lulic), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Luiz Felipe, Bastos, Radu, Basta, Nani, Caicedo, Jordao. All.: S. Inzaghi.

CROTONE (4-3-3): Cordaz, Sampirisi (38' st Faraoni), Ajeti, Ceccherini, Martella, Mandragora, Barberis, Rohden, Stoian (20' st Tonev), Budimir (38' st Simy ), Trotta. A disposizione: Festa, Viscovo, Pavlovic, Kragl, Cabrera, Suljic, Aristoteles, Crociata. All.: Zenga (squalificato, in panchina Carbone 5.5).

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: nel st 11' Lukaku, 33' Immobile, 41' Lulic, 44' Felipe Anderson.

Angoli: 10-3 per la Lazio. Recupero: 2' e 2'.

Ammoniti: Milinkovic per proteste; Ajeti e Budimir per gioco falloso.

Spettatori: 25mila. Var: 1.

I GOL - 11' st: Palla in profondità di Luis Alberto sulla sinistra, Ajeti manca l’anticipo su Immobile, che si accentra e serve a Lukaku un pallone solo da spingere in rete. - 33' st: Fuga di Lukaku, palla indietro a Lulic, il cui cross trova la testa di Immobile che infila Cordaz sul suo palo di sinistra. - 41' st: Felipe Anderson salta un uomo a destra, arriva sul fondo e serve Lulic con un cross basso. Il bosniaco mette a sedere Ajeti e di destro batte Cordaz. - 44' st: Cross basso dalla destra di Parolo, il velo di Lulic lascia libero in mezzo ancora Felipe Anderson, che di piatto destro non perdona. Gol convalidato con l’intervento della Var.