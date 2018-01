CROTONE - Giornata di lavoro per il Crotone di Walter Zenga a tre giorni dalla sfida di sabato in casa del Milan. Colazione e pranzo di gruppo per gli squali che oggi hanno sostenuto una seduta tecnico-tattica. Izco ha ripreso col gruppo, mentre Cabrera ha lavorato a parte. Differenziato per Nalini e Pavlovic, terapie per Simic.

Nella parte finale dell’allenamento è stata disputata una partita a campo ridotto di circa 15 minuti, sfida decisa da una gran rete di Trotta che poi ha parlato ai microfoni di Fctv.

"In questi giorni stiamo lavorando tanto, soprattutto oggi, per prepararci al meglio in vista della gara di San Siro. Sarà sicuramente una gara difficile - ha proseguito l'attaccante -, anche loro hanno gran voglia di fare risultato, ma noi daremo il massimo e cercheremo di portare punti a casa".

Si è al giro di boa ed è tempo dei primi bilanci. "Sappiamo che c'è tanto lavoro da fare e dobbiamo cercare di fare un pò meglio rispetto all’andata, ma l’importante è arrivare alla salvezza", ha concluso Trotta.