CROTONE - C'è aria di derby per Walter Zenga che si appresta ad affrontare con il suo Crotone quel Milan che è stato rivale di decine di stracittadine negli anni 90. «Mi aspetto che il Crotone - dice l’ex portiere dell’Inter - faccia la gara a San Siro con la stessa attitudine di voler far punti che ho visto nelle ultime tre gare. Vero, veniamo da due sconfitte, ma con buone prestazioni che sono sempre migliorate. Dobbiamo focalizzarci sulle positività perché alla lunga la continuità dà i suoi frutti».

Sa bene Walter Zenga cosa aspettarsi dal Milan che pare abbia imboccato la strada per uscire dalla crisi. «Rino Gattuso sta facendo delle cose interessanti. Lui è calabrese - scherza Zenga - per questa gara si metta una mano sul cuore ... A parte le battute è un rivale leale e sta mettendo a regime il Milan. Hanno giocato tante gare e non ha avuto molto tempo per mettere a punto gli schemi. Si vede che stanno crescendo e lo si è visto nella partita di Coppa Italia. Hanno fatto una gara notevole contro l’Inter e penso che in campionato non abbiano la classifica che meritano. Gli auguro il meglio, ma non da questa gara però, dalla prossima».

VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI WALTER ZENGA

Clima derby per Zenga, dunque, che a San Siro è pronto a schierare un Crotone che vuole comunque giocarsela, come ha fatto con la capolista e con la Lazio. «Il lavoro più importante - dice - è mentale. Bisogna affrontare tutte le squadre considerandole al tuo livello; pensare che una cosa è difficile la rende davvero difficile».

L’allenatore del Crotone parla anche del prossimo calciomercato e rivela di aver già contattato alcuni calciatori. «La società - afferma - qui lavora in modo interessante: non vogliamo portare dei nomi, vogliamo portare dei calciatori che hanno fame, voglia di lottare, di mettersi in gioco, di rilanciarsi. Ho già parlato con alcuni ed ho detto loro in modo chiaro: se hai un dubbio non venire».

Zenga torna a parlare del Virtual assistant referee dopo le polemiche per il mancato rigore nella gara disputata dal Crotone contro il Napoli ed anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto la moviola in campo nella gara Juventus-Torino di Coppa Italia: «Il Var? Non ci ho capito nulla».

Il tecnico confessa la difficoltà per chi sta in campo a capire cosa accade: «In panchina - spiega - non si sa cosa avviene, mentre da casa con i replay tutti hanno chiaro cosa sta accadendo. Penso che chi fa parte del gioco deve avere la sensazione di quello che sta avvenendo».

L’osservazione di Zenga coinvolge anche un episodio accaduto durante Crotone-Napoli. «Se poi ti azzardi a vedere qualcosa sul telefonino ti piombano i fulmini addosso» dice l’allenatore riferendosi alla multa di 4000 euro al Crotone perché un collaboratore della società aveva mostrato la foto con il fallo di mano di Mertens. L’allenatore parla anche delle «emozioni interrotte»: «Adesso se si fa gol si aspetta anche ad esultare per capire se c'è l'intervento del Var».