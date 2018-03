CATANZARO - Buone notizie per il Catanzaro calcio che, dopo aver subito lo scorso dicembre una penalizzazione in classifica per aver pagato in ritardo gli stipendi ai propri tesserati (LEGGI LA NOTIZIA), si è visto accogliere dalla II Sezione della Corte d’appello federale il ricorso presentato dalla società contro quella decisione.

La corte così ha annullato la penalizzazione di un punto inflitta alla squadra giallorossa, che milita nel Girone C del campionato di calcio di Serie C. Il club calabrese, nel dettaglio, era stato sanzionato il 19 dicembre dell’anno scorso, dal Tribunale nazionale federale, «per non avere provveduto, entro il 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti al mese di maggio 2017 ai propri tesserati».