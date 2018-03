La giornata di campionato in programma domani, giovedì 29 marzo, può essere descritta in numeri per le calabresi di quarta serie. Si gioca il turno infrasettimanale e prima della sosta l’obiettivo è quello di far bene, per raggiungere il proprio obiettivo.

24 – Sono i risultati utili consecutivi della Vibonese. La squadra di Nevio Orlandi ha raggiunto la vetta e non intende mollarla. Giovedì in casa propria riceve il Palazzolo, alle prese con il recente cambio di allenatore e con una serie di 14 gare senza vittorie. I rossoblù del presidente Caffo mirano ai tre punti ed attendono buone notizie da Mugnano, dove in casa del Portici sarà impegnata l’altra capolista Nocerina, che vince da 8 gare consecutive e non subisce reti da 630 minuti.

19 – I punti presi dalla Palmese nel girone di ritorno: è il quinto miglior rendimento del torneo, anche se i neroverdi sono sestultimi ed alle prese con un distacco di 4 punti da dover ridurre dalla zona salvezza. Nel turno infrasettimanale sfida molto difficile in casa di un Troina che nutre ancora ambizioni da primato, essendo a -2 dal tandem che sta in vetta.

8 – Nel girone di ritorno andamento a rilento della Cittanovese. Sono 8 i punti conquistati in 11 giornate. La classifica dice che sono solo quattro i punti di vantaggio sulla zona play out. Ecco perché diventa necessario battere l’Isola Capo Rizzuto, compagine ormai destinata alla retrocessione e che ha solo l’intenzione di chiudere la stagione con dignità, lanciando i giovani dell’organico.

2 – Appena due pareggi per il Roccella nelle ultime otto giornate. Rendimento da retrocessione e terzultima posizione in classifica. Bisogna invertire la rotta. In casa contro l’Igea Virtus, quarta forza del torneo, match arduo vista la consistenza dell’avversario, ma da vincere ad ogni costo.