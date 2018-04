CROTONE - Il "Gallo" canta per la 50, 51esima e 52esima volta, il Toro concede il bis, il Crotone è sempre più inguaiato.

Nel recupero della 27esima giornata i granata battono 4-1 gli "squali" che restano terzultimi e che, compresa questa in Piemonte, nelle ultime sei partite hanno perso 5 volte. Tante, troppe, ma Walter Zenga ha un alibi almeno per questa sera: una squadra più che rimaneggiata con ben sette indisponibili tra infortunati e squalificati e, come se non bastasse, al 16°, in infermeria entra anche Benali, costretto ad abbandonare il campo dopo un pestone. Al suo posto entra il giovane Zanellato.



Il Torino, ricaricato dal successo di Cagliari che ha interrotto la serie di sconfitte consecutive, gioca sul velluto anche perchè, al 16°, è già avanti grazie al gol di Andrea Belotti che, sul corner di Ljajic, segna la sua 50esima rete in maglia granata sgusciando via all’ex Ajeti e ribadendo in rete la prima respinta di Cordaz. Due minuti dopo è bravo Trotta a calciare da posizione impossibile, ancora più bravo Sirigu a respingere.

Non può nulla, invece, Cordaz, quando al 20° la sua difesa si apre in maniera incomprensibile permettendo a Iago Falque di piazzare il suo sinistro e di siglare il 2-0. Il Crotone è al tappeto, Belotti ha voglia di gol e al 36° raddoppia deviando in scivolata la punizione di Ljajic. E’ il gol numero 51 in granata per il "Gallo", ma è anche la conferma che Zenga deve lavorare soprattutto sulla fase difensiva sui calci piazzati. Iago Falque va vicino al 4-0, ma al 45° è il Crotone a sfiorare il gol con Simy che colpisce la traversa di testa.

Nessun cambio nella ripresa. Il Toro sembra sazio e si limita a controllare, mentre il Crotone cerca senza convinzione di rientrare in una partita già finita. I calabresi riescono a produrre solo due conclusioni larghe: la prima di Faraoni dopo 50 metri di corsa palla al piede, la seconda di Trotta che ci prova da fuori area. Anche sonnecchiando il Toro trova il 4-0. Micidiale la ripartenza granata, perfetto l’assist di Iago Falque, un gioco da ragazzi per Belotti trafiggere con un diagonale destro Cordaz.

Tripletta del "Gallo" che porta a casa il pallone e un’iniezione di fiducia importante per un finale di stagione che fin qui per lui è stata tutt'altro che fortunata. C'è il tempo per un gol annullato per off-side a Sampirisi, per il debutto in A del baby granata Buongiorno (purtroppo per lui un infortunio al braccio) e per la rete della bandiera, al 90°, di Faraoni. Per il Torino è il secondo successo con quattro reti all’attivo in quattro giorni (sabato scorso stesso score a Cagliari), il modo migliore per mettersi alle spalle i quattro ko consecutivi e magari per tornare a inseguire un’Europa comunque distante.

Per il Crotone bruttissimo ko, a Zenga non resta che recuperare qualche elemento e preparare al meglio la sfida casalinga con il Bologna. Finisce 4-1 e ora il Toro, che prima del match ha ricordato Emiliano Mondonico, è chiamato alla prova del 9 nel lunch match di domenica con l’Inter, una partita speciale per l’ex Mazzarri.