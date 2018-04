Serie A, impresa Crotone: pari con la Juve e campionato riaperto, spettacolare rovesciata di Simy regala un punto d'oro ai calabresi

CROTONE - Alla fine il Crotone centra l'impresa e ferma la capolista grazie ad un capolavoro di Simy. La Juve in campo non è parsa efficace e brillante e malgrado il vantaggio raggiunta con la rete di Alex Sandro non riesce a sfondare e il Crotone resta in partita prendendo sempre più coraggio fino a centrare il pareggio con una splendida rovesciata di Simy.

Lo "Scida" tutto esaurito dà fiducia al tecnico dei calabresi Walter Zenga e sostiene la squadra con intensita, Martella crea la prima apprensione, con un cross che Diaby prova a rimettere al centro chiedendo poi un rigore per un mani involontario di Alex Sandro. Tocca allora al solito Douglas Costa accendere la luce e se il suo tiro-cross al 12' finisce fra le braccia di Cordaz, quattro minuti dopo mette sulla testa di Alex Sandro la palla che sblocca la gara: quarto gol stagionale per il brasiliano.



Vai alla Fotogallery

Tuttavia la Juve perde qualche pallone di troppo, merito anche di un Crotone che concede poco e prova a ripartire in velocità. Higuain cerca di dare una sveglia ai suoi e su un lancio di Marchisio tenta la conclusione volante ma non inquadra la porta. Nel finale di tempo Simy conclude debole da buona posizione dopo una percussione di Diaby. La ripresa inizia ancora con un Crotone vivace, specie col solito Martella con un tiro-cross che finisce sull'esterno della rete. I bianconeri continuano a giocare con sufficienza, esponendosi alle iniziative dell’undici di casa, e al 12' Szczesny raccoglie il pallone toccato per ultimo da Benatia, concedendo ai rossoblù una punizione a due dal vertice dell’area piccola salvo poi riscattarsi sul tiro di Faraoni. Zenga ci crede e butta dentro Trotta per Diaby e poco dopo arriva il pari, con una rovesciata spettacolare di Simy. Allegri prova a rimediare inserendo Cuadrado ma è Matuidi con una bordata a costringere al miracolo Cordaz, che poco dopo replica su Higuain. Il risultato, però, non cambia e per i calabresi arriva l'impresa di fermare la capolista riaprendo il campionato e conquistando un punto d'oro in chiave salvezza.

Ovviamente entusiasta Walter Zenga: «Impensabile non soffrire contro la Juve, che ha grandissima qualità ed è organizzata benissimo. Ti fanno girare, noi dobbiamo giocare così, con questa voglia. Abbiamo sempre giocato con grande intensità, a parte un paio di partite. Continuiamo, testardi. Sapevamo di avere tanti scontri diretti per la salvezza ora, ce la giocheremo fino alla fine a partire da domenica. Il Crotone visto stasera è vivo, gioca a calcio e fa la partita. Siamo ottimisti».

Sulla rete segnata Simy ha commentato «Se non provi, non riesci a fare gol, ho provato a fare qualcosa ed è andata bene» Per Simy sembra quasi non esserci niente di speciale nella spettacolare rovesciata con cui ha fermato la Juve. «Sono contento per la squadra, per questo momento importante che ho regalato al Crotone, è il frutto del duro lavoro che stiamo facendo», dice l’attaccante nigeriano, che ha fatto un bel regalo al Napoli: «Noi siamo concentrati al 100% sul nostro obiettivo che è la salvezza, è il nostro scudetto».

Il tabellino

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian (32'st Sampirisi); Diaby (18'st Trotta), Simy, Rohden (42'st Ajeti). In panchina: Festa, Simic, Pavlovic, Zanellato, Izco, Nalini, Crociata, Ricci, Tumminello. Allenatore: Zenga.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro (23'st Cuadrado), Marchisio (19'st Bentancur), Matuidi; Dybala (43'st Bernardeschi), Douglas Costa; Higuain. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Howedes, Barzagli, Asamoah, Khedira. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: 16'pt Alex Sandro, 20'st Simy.

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 16.500 circa. Ammoniti: Mandragora, Benatia, Lichtsteiner. Angoli: 7-2 per la Juventus. Recupero: 1', 3'.