RiempiAMOloscida, il Crotone crede nella salvezza e lancia una campagna di prezzi ridotti allo stadio

CROTONE - Il Crotone ci crede e dopo due risultati estremamente importanti, il pareggio contro la Juventus (LEGGI LA NOTIZIA) e la vittoria in casa dell'Udinese (LEGGI) chiama a raccolta i suoi tifosi per l’importante sfida di Serie A contro il Sassuolo di domenica 29 Aprile alle 12.30 allo Stadio Ezio Scida.

Per incoraggiare i propri tifosi ad essere presenti allo Stadio il Crotone ha lanciato la campagna #RiempiAMOloscida in virtù della quale tutti i settori avranno prezzi ridotti e in Tribuna l’abbonato porta un amico gratis.

La Curva costerà 10 euro, mentre in Tribuna si potrà accedere con un tagliando unico da 25 euro; 50 euro il prezzo per la Tribuna vip. I biglietti saranno in vendita da oggi, Martedì 24 Aprile, alle 10.

A renderlo noto è la stessa società calabrese con una nota sul suo sito ufficiale.

I canali di vendita sono le ricevitorie LisTicket abilitate, il sito LisTicket e, a partire da Mercoledì 25 aprile, anche il Ticket Point di via G. Di Vittorio (aperto da Mercoledì a Sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, e Domenica dalle ore 9,30 in poi). La vendita terminerà Domenica 29 Aprile alle ore 12.30. Tutti gli abbonati del settore Tribuna avranno la possibilità di portare allo Scida un amico gratis.

Come fare è semplice: basta recarsi solo ed esclusivamente al Ticket Point di via G. Di Vittorio muniti di abbonamento e copia del documento in corso di validità della persona che si intende invitare gratis alla partita. La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità dei posti. Per quanto riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile sempre dalle ore 10 di Martedì 24 Aprile fino alle ore 19 di Sabato 28 Aprile, ma solo presso le ricevitorie LisTicket abilitate (circuito “Ospitì') e online, sul sito web LisTicket.